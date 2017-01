Mit diesem Büro-Trick verbrennt ihr 350 Kalorien pro Tag!

350 Kalorien verbrennen – und das ohne Sport oder Bewegung? Das geht! Mit einem einfachen Trick purzeln die Pfunde auch im Büro. Wie eine Studie der University of Chester zeigt, könnt ihr beim Arbeiten ganz nebenbei abnehmen, vorausgesetzt, ihr verlasst eure Sitzposition.

Kalorien verbrennen ganz nebenbei

Im Rahmen der Studie wurden die Probanden von den Wissenschaftlern aufgefordert, im Stehen zu arbeiten. Mindestens drei Stunden täglich sollten sie ihre Stühle verlassen und ihre Arbeit stehend erledigen. Das Ergebnis: Stehen erhöht die Herzfrequenz, was zu einem höheren Kalorienverbrauch führt. Konkret gesagt wurden insgesamt 0,7 Kalorien pro Minute oder auch 42 Kalorien pro Stunde verbrannt. Wer seine acht Stunden stehen statt sitzen würde, käme also auf eine Gesamtmenge von 336 Kalorien. Großzügig aufgerundet sind wir bei 350 Kalorien pro Tag – einfach so!

Langes Sitzen macht dick

Wie mehrere Untersuchungen gezeigt haben, wirkt sich langes Sitzen wenig positiv auf die Figur und die Gesundheit aus. Denn: Sobald wir uns hinsetzen, fällt die Aktivität des Enzyms Lipoproteinlipase um 90 Prozent in den Keller. Das Enzym fängt Fettmoleküle im Blut ein und verbrennt diese. Im Stehen bleibt das Enzym hingegen aktiv. Darüber hinaus kann langes Sitzen zu Rücken- und Kopfschmerzen führen.

Falls ihr nicht die Möglichkeit zum Stehen in eurem Job habt, kommen hier ein paar Tipps, um mehr Bewegung in den Alltag einzubauen: