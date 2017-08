7 einfache Regeln für eine gesunde Ernährung

Fett hat keinen guten Stand bei uns. Zu Unrecht! Bei der Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gemüse solltet ihr nicht darauf verzichten. Fette reichern die Lebensmittel nicht nur mit Geschmack, sondern auch mit wichtigen Nährstoffen an. Doch Fett ist nicht gleich Fett: Als gesund gelten vor allem sogenannte gute Fette, die reich an so genannten ungesättigten Fettsäuren sind. Sie liefern dem Körper Bestandteile, der er selbst nicht herstellen kann. Zu finden sind die Säuren unter anderem in Raps-, Soja- und Olivenöl. Fettarme Rezepte sprechen also nicht immer automatisch dafür, gesund zu sein.