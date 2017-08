100 Prozent Saft? Foodwatch entlarvt "Saftschwindel im Supermarkt"

Saft ist nicht gleich Saft

Ob Himbeere, Orange oder Mango: Seit einiger Zeit prangen uns von den meisten Saftverpackungen große Früchte und ein deutlicher Hinweis auf die Geschmacksrichtung entgegen. Besonders auffällig ist das laut Foodwatch bei den Marken Rauch, Albi, Solevita, Lausitzer und Voelkel. Das Problem an der Sache: Hinter dem verlockend klingenden Saftnamen und -bildern verbirgt sich nicht immer das, was versprochen wird.

"Himbeer-Rosa-Pfeffer" von Rauch beinhaltet zum Beispiel keinen Himbeersaft, sondern Apfelsaft, der mit Himbeermark angereichert wurde. Zu finden ist diese Information im Kleingedruckten auf der Rückseite der Verpackung. In "Fröhliche Früchtchen" von Solevita, in der ein bunter Mix aus Apfel, Himbeere, Aronia und Maracuja stecken soll, haben die Verbraucherschützer 22 Prozent Apfelsaft und drei Prozent Himbeer-Aronia-Maracuja- Saft gefunden. Ein minimaler Fruchtgehalt also - und eine Irreführung des Verbrauchers seitens des Herstellers. Auch diese Angaben lassen sich nicht auf den ersten Blick erkennen.

Foodwatch fordert Saftschwindel-Stopp

"Es ist ärgerlich, wenn man selbst am Saftregal den Zutatendetektiv spielen soll", sagt Sophie Unger von Foodwatch und fordert: "Die Hersteller müssen ihre Produkte endlich verständlich kennzeichnen und auf der Vorderseite Fruchtgehalt und Getränkeart angeben." So könnten Kunden auf den ersten Blick erkennen, ob sie einen echten Saft oder den günstigeren Nektar in den Händen halten.

Direktsaft muss hierzulande zu 100 Prozent aus Frucht bestehen. Nektar darf hingegen mit Wasser und Zucker angereichert werden. Wie viel Obst darin wirklich enthalten sein muss, ist in der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung erläutert. Apfelsaft muss 50 Prozent Apfel enthalten, Sauerkirschen 35 Prozent und Mangosaft mindestens 25 Prozent. Sogenannte Fruchtsaftgetränke enthalten lediglich sechs bis 30 Prozent Früchte. Das war schon immer so - sollte aber zukünftig besser gekennzeichnet werden!

Für ihren Test hat Foodwatch den Saft-Bestand von drei Supermärkten und einem Bio-Laden unter die Lupe genommen.