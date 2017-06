Du vermisst glutenhaltige Lebensmittel? So kannst du sie ersetzen!

Generell lassen sich glutenhaltige Lebensmittel immer mit folgenden Mehlsorten ersetzen: Kastanienmehl, Lupinenmehl, Guarkernmehl, Pfeilwurzelmehl, Bananenmehl, Kokosmehl, Hanfmehl, Kichererbsenmehl, Sojamehl, Mandelmehl, Quinoamehl, Amaranthmehl. Doch was tun, wenn bei ganz konkreten Lebensmitteln Not am Mann ist?

1. Knuspermüsli

Der Morgen startet bei dir immer mit einem Knuspermüsli? Auch in Zukunft musst du darauf nicht verzichten, immerhin gibt es glutenfreie Müslimischungen und Maiscornflakes. Das Müsli kannst du mit zerhackten Nüssen aufpeppen, so bleibt auch das Knuspern nicht auf der Strecke.

2. Pancakes

Wer nicht auf Pancakes verzichten möchte, kann das Mehl mit gemahlenen Nüssen oder den o.g. glutenfreien Mehlsorten ersetzen. Schmeckt mindestens genauso gut. Hier haben wir ein leckeres Pancake-Rezept für dich.

3. Weizentortillas

Du liebst Weizentortillas? Maistortillas sind mindestens genauso gut - und darüber hinaus glutenfrei! Alternativ kannst du auch Tortillas aus Kokos- oder Dinkelmehl essen.

4. Croutons

Croutons lassen sich ganz einfach ersetzen: Nimm statt der knusprigen Brot-Stücke doch einfach mal knackige Nüsse? Angebratene Walnüsse oder Mandeln passen perfekt zu Cremesuppen oder Salaten - und geben zudem eine eigene Geschmacksnote.

5. Semmelbrösel

Ob Schnitzel, Fisch, Gemüse oder Tofu: Semmelbrösel werden eigentlich immer für die Panade benötigt. Doch was tun, wenn man eine glutenfreie Alternative sucht? Im Bio-Markt gibt es z.B. alternative Brösel oder ihr macht sie einfach selbst aus Maiscornflakes, Kokosflocken, Parmesan, gemahlenen Nüssen oder glutenfreien Salzstangen.

6. Couscous

Zwar ist es nahezu unmöglich, die Konsistenz von Couscous nachzuahmen, bestimmte Körner wie Polenta oder Quinoa kommen jedoch nah dran. Obendrauf schmecken die glutenfreien Varianten mindestens genauso gut wie das nordafrikanische Vorbild.

7. Sojasoße

Die meisten Sojasoßen enthalten Weizen und somit auch Gluten. Einen guten Ersatz liefert Tamari, die extra für Menschen mit Zöliakie gebraut worden ist. Alternativ gehen auch Fischsoßen, geschmacklich kommen die aber nicht an das Original heran.