Du trinkst gerne Kaffee mit Milch und Zucker? Keine gute Idee!

Schwarzer Kaffee ist nicht jedermanns Sache. Mit einem Schluck Milch oder einem Löffel Zucker schmeckt unser Lieblingsgetränk einfach besser, auch wenn wir wissen, dass beide Lebensmittel den Kaloriengehalt rapide ansteigen lassen. Wenn das nur alles wäre ...

Studie zeigt: Gezuckerter Milchkaffee schadet dem Essverhalten

Wie eine Studie der University of Illinois und University of California, die kürzlich in der Public Health veröffentlicht wurde, zeigt, essen Kaffeetrinker, die am Morgen zu Milch und Zucker greifen, schlechter als diejenigen, die zum schwarzen Kaffee greifen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Menschen, die Milch und Zucker in ihren Schwarztee schütten. 19.400 Teilnehmer ignorierten die zusätzlich aufgenommenen Kalorien einfach – und aßen den ganzen Tag über kalorienreich und insgesamt schlechter.

Konkret gesagt: Milchkaffee-Trinker nahmen pro Tag ganze 69 Kalorien und Milchtee-Trinker 43 Kalorien mehr zu sich, als diejenigen, die ihren Tee und Kaffee pur tranken. Wer seinen gemixten Kaffee oder Tee zudem als Dessert einnahm, tendierte dazu, im Alltag mehr Zucker und gesättigte Fettsäuren aufzunehmen.

Warum dieser Effekt entsteht, konnten die Experten nicht erklären. Vielleicht liegt es daran, dass wir zum Kaffee auch automatisch einen Muffin oder Bagel kaufen? Oder auch daran, dass es uns nach einem zuckrigen Kaffee nach etwas Junkfood gelüstet? So oder so: Wir sollten ab sofort besser zwei Mal darüber nachdenken, ob der Kaffee wirklich noch Milch und Zucker benötigt.