Nie wieder Snoozen! Dieses Getränk hilft dir dabei, sofort aufzustehen

Wer kennt es nicht? Nach einer wenig erholsamen Nacht drücken die meisten von uns so lange auf die Snooze-Taste am Handy, bis sie irgendwann hektisch aufspringen – und ihren Coffee-to-Go auf dem Weg zur Arbeit schlürfen. Das ist nicht nur stressig, sondern auch ungesund für deinen Körper ist. Immerhin bringt das ständige Schlummern deinen zirkadianen Rhythmus durcheinander, was zu einer über den Tag anhaltenden Abgeschlagenheit führen kann. Zum Glück gibt es ein Getränk, das dich vom Snoozen abhalten soll ...

Nie wieder Snoozen – dank "Muckefuck"

Des Rätsels Lösung lautet: Muckefuck. Kennst du nicht? Muckefuck ist auch unter den Namen Malzkaffee oder Zichorien-Kaffee bekannt. Der Name stammt aus Frankreich und wird vom Wort "Mocca faux" ("falscher Kaffee") abgeleitet. In Malzkaffee steckt nämlich kein richtiger Kaffee (und Koffein), sondern eine Mischung aus Gerste, Gerstenmalz und Roggen. Oder eben Zichorien, eine Wurzel, die auch gemeine Wegwarte genannt wird.

Wer dieses Kaffee-Ersatz-Getränk am Abend trinkt, soll dank des enthaltenen Inulins wunderbar entspannt ein- und durchschlafen – und am nächsten Morgen frisch und munter aufstehen können. Einfach einen Teelöffel Pulver in seine Tasse geben und mit 200 Milliliter heißem Wasser übergießen. Also wir geben dem Pülverchen mit Sicherheit eine Chance – und das nicht nur, weil auf 100 Gramm gerade mal sechs Kalorien kommen.