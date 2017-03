McDonald’s: Fastfood-Kette kündigt große Veränderungen an

Keine Wraps, Shakes, Obstportionen und Salate mehr! McDonald’s macht Schluss mit seiner Gesund-Strategie – und verlegt sich wieder auf sein Kerngeschäft: Fleisch im Brötchen. Und damit sind keine Tiefkühl-Patties, sondern frisches Hackfleisch gemeint, die künftig in den Burgern verarbeitet werden sollen. Warum die Kehrtwende? Weil eine Umfrage des Konzerns ergab, dass Menschen, die sich gesund ernähren möchten, sowieso nicht in die Fastfood-Kette wollen.

Strategiewechsel gegen Umsatzverlust

McDonald’s hat – insbesondere in den USA – Millionen von Besuchern verloren. Weltweit gingen die Umsätze im letzten Quartal um rund drei Prozent, im US-Markt um 1,3 Prozent zurück. Um das Kundenproblem in den Griff zu bekommen, möchte die Fastfood-Kette rund 1,7 Milliarden Dollar für die Neuerungen aufwenden. Folgender Strategiewechsel ist geplant:

Preise sinken

Statt die Preise weiter in die Höhe schnellen zu lassen, möchte McDonald’s seine Preise senken – zum Beispiel beim Kaffee. Wie viel an der Preisschraube für Getränke geschraubt werden soll, wird der Konzern in Kürze bekannt geben.

Burger per Lieferung

Eine weitere Neuerung: Burger, die es schon bald in unterschiedlichen Größen gibt, sollen künftig nach Hause geliefert werden. Damit schließt sich der Fastfood-Konzern anderen Konkurrenten an, die den Lieferservice bereits im Repertoire haben. Die Lieferung wird derzeit schon in Asien und den USA getestet. Wann das Konzept nach Europa schwappt, ist noch nicht bekannt.

Bezahlung via App

Bis zum Ende des Jahres sollen Kunden ihre Ware zudem über ihre Smartphones bestellen – und via App bezahlen können. Neben Bargeld könnt ihr somit demnächst auch Apple Pay oder Android Pay zur Bezahlung nutzen. Übrigens: Darüber hinaus soll es einen Tisch-Service geben, sodass das Warten in der Schlange schon bald der Vergangenheit angehört.