Verrückte Theorie! Darum isst dieses Paar nur 3 Mal pro Woche

Essen muss nicht "nur" Nahrungsaufnahme sein, es kann auch Genuss und Freude bedeuten. Ein Aspekt, auf den sich Akahi Ricardo (36) und seine Freundin Camila Castello (34) offensichtlich nicht richtig einlassen können. Das US-amerikanische Paar, das in San Francisco lebt, braucht lediglich drei Mal pro Woche Nahrung, um ihre Körper mit Energie zu versorgen.

"Licht hat mich am Leben gehalten"

Wie sich Hunger anfühlt, hätten die beiden vergessen, erzählen sie im Gespräch mit der britischen "Daily Mail". Warum das Paar nur Gemüsebrühe und Obst zu sich nehme? "Menschen können locker auch ohne Essen leben, solange sie mit der Energie verbunden sind, die in allen menschlichen Dingen vorhanden ist. Und solange sie durch diese atmen", erklärt Castello der Zeitung.

Energie durch Luft und Liebe? Ja, so oder so ähnlich sieht das bei Ricardo und Castello in etwa aus. Während ihrer ersten Schwangerschaft habe sie sich nur durch Licht am Leben erhalten und über die gesamten neun Monate nur fünf Mal gegessen. Sie betont: "Meine Blut-Tests waren in allen drei Trimestern einwandfrei und ich habe einen gesunden Jungen zur Welt gebracht." Ihr Sohn sei bestens durch ihre Liebe ernährt gewesen, sodass er gesund zur Welt kommen konnte.

"Drei Jahre haben wir nichts gegessen"

"Drei Jahre lang haben wir sogar gar nichts gegessen. Jetzt essen wir wenigstens gelegentlich - wenn wir in einer sozialen Situation sind oder ich einfach eine neue Frucht probieren möchte", erklärt die 34-Jährige weiter. Als Castello mit ihrem zweiten Kind, einem Mädchen, schwanger war, hätte sie dann wieder Obst und Gemüse gegessen. Die niedrigen Lebenshaltungskosten erlaube es ihnen, das zu tun, was wirklich zählt: die Welt zu entdecken.

Doch gehört zur Entdeckung der Welt nicht auch die kulinarische Komponente? Wir können leider nur den Kopf schütteln und bezweifeln, dass diese Aussagen wirklich der Realität entsprechen. Immerhin ist es medizinisch gesehen einfach nicht möglich, nur von Licht zu leben. Außerdem wollen wir doch stark hoffen, dass sie diese irrsinnige Theorie nicht auf ihre Kinder übertragen, denn für ihre Entwicklung sind Nährstoffe einfach unabdingbar.