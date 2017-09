Vitaminmangel: 5 Fälle, die man dir im Gesicht ansehen kann

Geschwollene Augen

Jeder kennt geschwollene Augen - sei es, nachdem man geweint oder lange geschlafen hat. Ab und zu geschwollene Augen zu haben ist daher völlig normal. Entwickeln sich die geschwollenen Augen allerdings zu einem Dauerzustand, sollte man im wahrsten Sinne des Wortes die Augen aufhalten. Denn angeschwollene Augen können ein Zeichen für Jodmangel sein. Dies kommt nicht häufig vor, kann jedoch ein ernsthafter Mangel sein. Um dem Jod-Mangel entgegenzusteuern empfiehlt es sich also, vermehrt auf jodhaltige Lebensmittel zu setzen.



Was hilft? Milchprodukte (Joghurt, Mozzarella, Milch, etc.), Cranberries, Algen oder Meeresfrüchte.

Blasse Haut

Auch blasse Haut ist nicht zwangsläufig sofort ein Zeichen für Vitaminmangel. Mal einen "blassen" Tag aufgrund von einer schlechten Nacht zu haben, ist also kein Problem. Genau wie angeschwollene Augen, kann blasse Haut allerdings ebenso einen Vitaminmangel aufzeigen, wenn sie regelmäßig auftritt. Deine Haut ist also blass, wird immer blasser und du kannst es dir nicht erklären? Ein Vitamin-B12-Mangel kann der Grund sein. Natürlich können auch hier passende Lebensmittel helfen, vorzubeugen. In schweren Fällen ist der Gang zum Arzt jedoch unumgänglich.

Was hilft? Rindfleisch, Hüttenkäse, Leber, Austern und Fische wie Hering, Makrele oder Forelle.

Trockenes Haar

Du wäscht deine Haare mit dem besten Shampoo, pflegst sie regelmäßig mit Kuren und trotzdem sind sie trocken und fisselig? Grund dafür kann Biotinmangel sein. Biotinmangel äußert sich zumeist in Form von trockenen Haaren und brüchigen Fingernägeln. Und auch in diesem Fall kann die richtige Ernährung Abhilfe schaffen. Doch Achtung - bei Biotin handelt es sich um ein wasserlösliches Vitamin, weswegen man Gemüse nicht in zu viel Wasser kochen sollte und das Wasser am Besten anschließend verwendet.

Was hilft? Eier, Tomaten, Hülsenfrüchte (z.B. Erbsen oder Sojabohnen) und Haferflocken.

Blasse Lippen

Blasse Haut und insbesondere blasse Lippen können auf einen Eisenmangel hinweisen. Bis ein Eisenmangel sich zeigt, kann einige Zeit vergehen. Zunächst verbraucht der Körper sämtliche Reserven, dann treten die ersten Symptome wie blasse Lippen und ein fahler Teint auf. Doch dies sind nicht die einzigen Symptome - Eisenmangel schwächt im Allgemeinen das Immunsystem sehr, weswegen häufige Erkältungen durchaus vorkommen können. Auch in diesem Fall ist eine Umstellung der Ernährung empfehlenswert. Insbesondere Fleisch wie Schweineleber enthält sehr viel Eisen. Es gibt jedoch ebenso ausreichend eisenhaltige Gemüsesorten, sodass auch Veggies auf ihre Kosten kommen.

Was hilft? Leberwurst, Corned Beef, Austern, Linsen, Pfifferlinge und weiße Bohnen.

Sensibles Zahnfleisch

Schnell blutendes Zahnfleisch oder lockere Zähne weisen auf einen Vitamin-C-Mangel hin. Vitamin C ist essentiell für den Aufbau und Unterhalt von Bindegewebe, da es zur Kollagenbildung beiträgt. Aber nicht nur das - Vitamin C ist ein lebenswichtiges Vitamin, das unser Immunsystem stärkt und unser Körper selbst nicht erzeugen kann. Umso wichtiger ist es also, Ascorbinsäure, wie Vitamin C auch genannt wird, durch Lebensmittel zu sich zu nehmen. Insbesondere Zitrusfrüchten wird ein hoher Vitamin-C-Gehalt nachgesagt. Es gibt jedoch zahlreiche andere Lebensmittel, die noch deutlich mehr Vitamin C enthalten.

Was hilft? Kohlgemüse (Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, etc.), Spinat, Johannisbeeren, Paprika.

Das ABC der Vitamine - ein kurzer Überblick über Vitaminmängel und ihre Konsequenzen

Vitamin A

Das fettlösliche Vitamin A ist u.a. elementar für den Sehvorgang, das Wachstum und die Schleimhäute. Ein Mangel kann dementsprechend zu einem trockenen Hautbild, Nachtblindheit, Sehstörungen oder einer Infektion der Atemwege führen.

B-Vitamine

In der Gruppe der B-Vitamine sind eine Vielzahl von Vitaminen zusammengefasst. All diese Vitamine müssen dem Körper kontinuierlich durch Nahrung zugeführt werden, da er sie nicht dauerhaft speichern kann. Die Konsequenzen von Mangelerscheinungen sind dabei ebenso vielfältig wie die B-Vitamine an sich. Von Appetitlosigkeit über Nervosität bis hin zu Zungenschmerzen kann alles auftreten. Um Symptome dieser Art zu vermeiden, ist es hilfreich, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten.

Vitamin C

Wie bereits oben erwähnt, benötigt der Körper Ascorbinsäure für die Bildung von Bindegewebe und Knorpeln. Auch zur Absorption von Eisen ist Vitamin C unabdingbar. An Ascorbinsäure sollte es also nie mangeln. Denn auch Wunden oder Brüche verheilen sehr viel langsamer, wenn wir zu wenig Vitamin C in uns haben.

Vitamin D

Vitamin D ist das einzige Vitamin, das unser Körper selbst bilden kann - und zwar mittels Sonnenlicht. Dafür brauchen wir noch nicht einmal Hochsommer, auch Tageslicht im Winter kann die Produktion anregen. Ein Mangel an Vitamin D kann dazu führen, dass der Darm einige Vitalstoffe nicht mehr aufnehmen kann. Zudem sind Muskelschwäche oder Gelenk- und Knochenschmerzen Symptome, die durch einen Mangel auftreten können.

Vitamin E

Ein Mangel an Vitamin E, auch Tocopherole genannt, kann das Leistungsvermögen und die Fruchtbarkeit verringern, sowie zu erhöhter Nervosität führen. Das Zellschutzvitamin schützt die Körperzellen zudem vor schädlichen Einflüssen, weswegen es vermehrt in Hautcremes eingesetzt wird. Doch auch in Lebensmittel wie Nüssen und pflanzlichen Ölen ist Vitamin E enthalten.

Die genannten Symptome können Zeichen von Vitaminmängeln sein - sie ersetzen jedoch keine ärztliche Beratung.