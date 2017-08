Alltagsfrage: Warum lassen sich manche Eier schlechter pellen?

Manchmal lässt sich das Ei kinderleicht aus der Schale pellen, manchmal wird das Pellen zum mühseligen Unterfangen. "Das Ei muss abgeschreckt werden" oder "das Ei ist zu frisch" bekommt man in diesen Momenten gerne mal zu hören. Doch stimmt das überhaupt?

Ist das Ei zu frisch?

Die eindeutige Antwort lautet: ja! Wenn sich das Ei schlecht pellen lässt, ist es durchaus möglich, dass es noch sehr frisch ist. Denn je kürzer das Legen der Eier in der Vergangenheit liegt, desto enger liegt die Innenhaut des Hühnereis an der Schale an. Das liegt an der chemischen Bindung der einzelnen Proteine, die beim frischen Ei noch stark ist.

Sobald die Eier etwas älter sind, sammelt sich mehr Luft unter der Schale an, was dazu führt, dass sich der Abstand zwischen Ei und Hülle vergrößert. Auch das passiert infolge eines chemischen Prozesses. Nachdem das Hühnerei gelegt wurde, entweicht nämlich stetig Kohlenstoffdioxid, wodurch der pH-Wert im Ei ansteigt. Ergo: Das Ei lässt sich besser pellen.

Was nützt das Abschrecken?

Es ist ein weitverbreiteter Glaube, dass das kalte Abschrecken des Eis helfen soll, das Schälen zu erleichtern. Tatsächlich aber hat das kalte Bewässern der Eier keinen nennenswerten Vorteil auf die Pellbarkeit. Das Abschrecken verhindert lediglich, dass die Eier nach dem Kochvorgang noch weitergaren - und aus einem 5-Minuten-Ei womöglich doch ein hart gekochtes Ei wird.

Übrigens: Im Gegensatz zum Abschrecken hilft ein Eierpiekser wirklich, das Pellen zu erleichtern. Denn durch das Einstechen entsteht ein dünner Film zwischen Schale und Innenhaut.