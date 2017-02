4 Fitnessgeräte, die alles andere als effektiv sind

Stepper

Der Stepper mag dabei helfen, einen wohlgeformten, knackigen Po zu bekommen und die Herzfrequenz zu steigern. Für den Muskelaufbau ist das Trainingsgerät jedoch nicht geeignet. Denn: Um Muskeln aufzubauen, braucht es einen geeigneten Trainingswiderstand, der beim Stepper nicht gegeben ist. Darüber hinaus sind Bewegungsumfang und Bewegungsmuster alles andere als natürlich.

Arc Trainer

Der Arc Trainer ist eine spezielle Form des Crosstrainers. Konstruiert wurde das Gerät, um Menschen mit Knieproblemen das Cardio-Training zu erleichtern. Das Problem dabei: Der Bewegungsablauf ist so unnatürlich, dass der trainingsphysiologische Nutzen nicht allzu hoch ist. Wer Probleme mit den Knien hat, sollte besser aufs Schwimmen oder Fahrradfahren zurückgreifen.

Crosstrainer

Der Crosstrainer zählt zu den beliebtesten Fitnessgeräten, in puncto Effektivität ist er trotzdem weit abgeschlagen. Warum? Weil der Bewegungsablauf auf dem Crosstrainer genauso unnatürlich wie auf dem Arc Trainer ist. Und tatsächlich ist dieses Trainingsgerät ja auch nicht überanstrengend. Wer seinen Körper ganzheitlich trainieren möchte, sollte besser auf das Laufband steigen.

Liegerad

Das Liegerad-Ergometer ist beinahe in jedem Fitnessstudio zu finden, und trotzdem höchst ineffektiv. Warum das so ist? Weil du im Grunde genommen auf einem gepolsterten Stuhl sitzt, der deiner Muskulatur die Stützarbeit abnimmt. Das Einzige, was du selbst tun musst, ist ein wenig mit den Beinen zu strampeln. Aus der Position ist die Kraftübertragung aber leider auch nicht optimal, was die Effektivität noch weiter abmindert.