Es macht einen allein vom Lesens schon wütend: Eine Frau, die an ihrem Übergewicht arbeiten will, geht konsequent jeden Abend ins Fitnessstudio - und stellt irgendwann fest, dass andere Kundinnen nicht nur über sie lachen, sondern sie sogar heimlich auf Snapchat präsentieren.

Doch anstatt den Frauen eine Ohrfeige zu geben und sie für die heimlichen Fotos anzuzeigen, bleibt sie bemerkenswert cool. Auf reddit schrieb sie ihren "Verehrerinnen" stattdessen einen offenen Brief, der wirklich beeindruckend ist:

"Ich bin das fette Mädchen"

"Das ist meine erste Woche im Fitness-Studio, und jeden Abend nach der Arbeit sind die gleichen drei Mädchen da. Heute habe ich herausgefunden, dass sie heimlich auf Snapchat Bilder von mir gemacht haben und sich über mich lustig machen - aber das ist mir egal. Ich bin froh, dass ihr nicht das durchmachen müsst, was ich hinter mir habe.

Ich war mal in Top-Form, habe aber dann meine Hüfte gebrochen und musste auf Sport verzichten. Dann wurde meine Großmutter krank, und ich musste sie rund um die Uhr pflegen. Ich konnte sie nicht alleine lassen, weil es niemanden außer mir gab, der sich um sie kümmerte, also nahm ich noch mehr Gewicht zu. Dann verstarb sie, und ich lenkte mich mit Essen von der Trauer ab und wurde noch übergewichtiger. Jetzt habe ich Größe 22 (entspricht etwa der deutschen Größe 54)."

"Ich hasse weder mich, noch meinen Körper"

"Ich liebe mich, so wie ich bin, und es hat mein ganzes Leben lang gedauert, bis ich diese Worte sagen, und auch glauben konnte. Ich liebe mich.

Es ist echt zum Kotzen, dass die Gesellschaft und eure Eltern euch mit der Einstellung großgezogen haben, dass es okay ist, jemanden zu verletzen, der sich verbessern möchte, anstatt ihn zu unterstützen - aber ich bin nicht sauer. Danke, dass ihr mich daran erinnert, auch nach einem echt langen Tag weiterzumachen. In einem Monat, wenn dieser ganze "Neues Jahr, neues Ich"-Quatsch wieder verschwunden ist, werde ich mich weiter bewusst ernähren und meinen Arsch jeden Tag im Fitness-Center abquälen. Nicht, damit ihr, oder sonst wer, mich akzeptieren wird. Das ist nur für mich.

Ich hoffe, dass alle anderen, die sich hässlich finden, oder übergewichtig sind und beschlossen haben, ihr Leben zu veränden, weitermachen werden. Vergesst die dünnen Mädchen, die dich auslachen, oder die muskelbepackten Männer, die dir erzählen, wie eklig du bist. Habe dich einfach lieb.

Lasst uns mehr Liebe verbreiten, die Welt kann es brauchen ❤"

Gelassenheit statt Wutanfall

Wer von uns könnte in der Situation wohl nur annähernd so locker bleiben? Es ist so, wie sie es schreibt: Wer sich selbst akzeptiert und mit sich im Reinen ist, dem ist piepegal, was andere Leute über ihn denken. Applaus für diese unerschütterliche Ruhe. Aber wir finden, dass sie den Mädels jetzt trotzdem mit einer kleinen Beschwerde Hausverbot im Fitness-Center bescheren dürfte - und sei es nur, um weitere Frauen vor dem unerträglichen Fat-Shaming zu schützen!