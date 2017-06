Adieu, Winkeärmchen! Mit der 30-Tage-Challenge zu straffen Armen

Bei einem Training geht es oft nur um Bauch, Beine, Po - doch wo bleiben eigentlich die Arme? Für unmuskulöse Winkeärmchen gibt es nun ein eigenes Training oder besser gesagt: die sogenannte Push-up-Challenge. Ziel ist es, nach 30 Tagen deutlich straffere und schönere Arme zu haben, als noch zu Beginn des Workouts. Und das möchten schließlich die meisten Frauen zu Beginn des Sommers ...

So funktioniert die Push-up-Challenge

Das Gute an der 30-tägigen Challenge: Sie funktioniert mit lediglich zwei Übungen - den klassischen Liegestützen (Floor) und Bankdrücken (Bench). Wie die Grafik zeigt, sind dir aber auch Ruhetage gegönnt, an denen sich deine Muskeln erholen können. Schritt für Schritt steigerst du dich im Bankdrücken, das du übrigens auch ohne "Bank" machen kannst, und in puncto Liegestützen.

Wie die Übungen ausgeführt werden:

Liegestütze sind bekanntlich eine der besten Übungen, um Arme, Beine, Po und Bauchmuskulatur in Form zu bringen. Aus diesem Grund solltest du am Ende der Challenge auch mindestens zehn Liegestütze meistern können. Bei Push-ups ist die Körperhaltung enorm wichtig. Die Hände werden etwas breiter als die Schultern aufgestellt, Po und Bauch sind angespannt, und der Körper wird Richtung Boden gesenkt. Achte darauf, dass die Armbeugen stabil bleiben.

Bankdrücken ist im Grunde die leichtere Variante von Liegestützen. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Bank oder einen stabilen Gegenstand mit einer Mindesthöhe von 50 Zentimetern. Darauf stützt du deine Hände etwa schulterbreit ab. Die Beine sind, wie bei Liegestützen auch, nach hinten ausgestreckt. Spanne deine Bauch- und Pomuskeln an und senke deinen Oberkörper in Richtung Bank. Mit deinen Armen drückst du dich wieder hoch.

Erst ab Tag elf wirst du einen richtigen Liegestütz machen müssen, aber bis dahin sind deine Arme ja schon grundtrainiert. Na dann, viel Erfolg!