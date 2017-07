25 Tipps fürs Immunsystem

Kälte an sich ist kein Grund für eine Erkältung. Steigen Sie daher lieber aufs Fahrrad, statt mit Bus und Bahn zu fahren - denn zwischen vielen Menschen stecken Sie sich viel eher mit einem Infekt an. Allerdings sollten Sie sich beim Radfahren schützen. Tragen Sie eine (möglichst winddichte) Jacke und binden Sie sich einen Schal vor Mund und Nase, damit Sie keine kalte Luft einatmen. Der Grund: Bei niedrigen Temperaturen ziehen sich die Gefäße der Atemwege zusammen und die Abwehrzellen des Immunsystems gelangen nicht mehr so schnell an ihren Einsatzort - entsprechend ungehindert können sich die Erkältungsviren vermehren.