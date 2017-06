Body Positivity: Diese Künstlerin malt ganz normale Frauen

One of my two paintings at the @soft.within exhibition "Feelings don't last forever" I literally finished it last minute. #art #firstexhibition #artist #contemporaryart #artsy #artistic #artwork #annemiliakeller #instaartist #instaart #berlin #instagood #artshow #artexhibition #gallery #softwithin #feelingsdontlastforever #berlinartist #berlinart #artberlin #instaart #instaartist #artlovers #painting #paint #nude #portrait #selflove

A post shared by bodypositive•ARTIST•Berlin (@annaemiliakeller) on May 28, 2017 at 9:04am PDT