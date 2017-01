Brustkrebs anhand von Zitronen erkennen: Auf DAS müsst ihr achten

Zwölf Zitronen in einem Eierkarton machen aktuell die Runde in den sozialen Netzwerken. Das Foto der 'Wordwide Breast Cancer'-Organisation ist zwar schon einige Jahre alt, wird aber aktuell wieder tausendfach geteilt. Insgesamt wurde es auf Facebook über 5.000 Mal geteilt und jeder sollte sich dazu berufen fühlen, es ebenso weiterzugeben. Die zwölf Zitronen stehen für zwölf sichtbare Symptome von Brustkrebs.

- Angeschwollene Brust



- Vertiefung



- Hautirritation



- Rötung oder Wärme im Gewebe



- Flüssigkeitseinlagerung



- Einkerbungen in der Haut



- Eine Beule auf der Brust



- Deutlich hervortretende Venen



- Eingedrückte Brustwarzen



- Verändertes Form oder Größe der Brust



- Orangenhaut an der Stelle



- Ein von außen unsichtbarer Knoten

Auf was muss ich beim Abtasten achten?

Die häufigste Form einer Krebserkrankung bei Frauen ist Brustkrebs und jährlich werden 70.000 Neudiagnosen in Deutschland gestellt. Mit diesem Bild wird nicht nur das Bewusstsein für die Krankheit geschärft, sondern Frauen wird gezeigt, wie sie selbst eine Erkrankung ertasten können. Die Kampagne 'Know your lemons' möchte verdeutlichen, dass regelmäßiges Abtasten der Brüste wichtig für eine Früherkennung von Brustkrebs ist. Die beste Zeit dafür soll einige Tage vor der Periode sein. Erfühlt man beim Abtasten Knoten, die sich wie Zitronenkerne anfühlen, sollte man dringend den Arzt aufsuchen.



Eine junge Frau berichtet über ihre Diagnose

Auch Erin Smith aus San Diego hat diese Illustration das Leben gerettet. "Irgendwann teilte jemand dieses Bild auf Facebook, das zeigen sollte, wie Brustkrebs aussehen kann. Nicht, wie er sich anfühlt. Sondern wie er aussieht. Im Dezember 2015 sah ich das Bild - und ich wusste einfach, dass ich Brustkrebs habe. Ich habe versucht, den Tumor zu ertasten“, so Erin auf ihrer Facebook-Seite. Tatsächlich wurde bei ihr kurz darauf Brustkrebs festgestellt. Wenn du dieses Zitronen-Foto teilst, kannst du also Leben retten. Helfe mit!