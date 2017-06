Extremer Schlafmangel: DAS passiert mit deinem Körper

Die 18-Jährige Chloe de Garis hat sich auf ein ungewöhnliches Experiment eingelassen: Zwei Nächte lang gönnte sie sich lediglich vier Stunden Schlaf pro Nacht um zu verdeutlichen, was die Folgen für den Körper sind. Dass das Resultat so krass ausfallen würde, hätte sie wohl selbst nicht erwartet - im Video seht ihr, was in eurem Körper so alles passiert, wenn ihr dermaßen wenig Schlaf bekommt!