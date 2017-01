Fettleibigkeit beeinflusst Entwicklung von Kindern

Vor einem knappen Jahr wurde bekannt, dass sich die Fettleibigkeit der Eltern im Erbgut niederschlagen kann. Und das führt dazu, dass auch die Kinder dazu neigen, dick zu werden.

Wie eine neue Studie des Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development in den Vereinigten Staaten zeigt, hat das Übergewicht der Eltern jedoch noch weitere Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern.

Im Rahmen der Studie, die im Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde, wurden 4.821 Kinder im Alter von vier Monaten bis drei Jahre untersucht. Die Forscher stellten den Eltern über einen Zeitraum von zwei Jahren Fragen zum eigenen Lifestyle sowie zu den Fähigkeiten der Kinder. Dabei fanden sie heraus, dass das Übergewicht und der Lebensstil der Eltern spezifische Auswirkungen auf die Kinder hatten – und geschlechtsabhängig waren.

Auswirkungen von Übergewicht: Unterschiede bei Müttern und Vätern

Die Ergebnisse: Kinder mit übergewichtigen Müttern hatten Probleme damit, feinmotorische Fähigkeiten zu entwickeln. Kinder mit übergewichtigen Vätern hingegen hatten Probleme mit der sozialen Kompetenz. Das heißt, dass diese Kids schlechter reagierten und interagierten als die Kinder von Vätern mit Normalgewicht.

Warum sich das Gewicht in dieser Art auf die Nachkommen auswirkt, konnten die Forscher nicht beantworten. Sie gingen jedoch davon aus, dass das Übergewicht von Männern schon bei der Zeugung zu einer veränderten Qualität der Spermien führt, die dafür sorgt, dass sich Kinder später entwickelten.

So oder so: Ihr solltet nicht nur euch, sondern auch euren Kindern zuliebe, ein wenig auf eure schlanke Linie achten. Denn Übergewicht schadet eurer Gesundheit genauso stark wie der eurer Nachkommen.