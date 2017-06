Handystrahlung: Das kannst du gegen Elektrosmog tun!

Über potenzielle Gesundheitsrisiken durch Mobiltelefone herrscht in der Wissenschaft trotz zahlreicher Untersuchungen große Uneinigkeit - und das wird wohl noch eine Weile so bleiben. Deshalb ist es sinnvoll, sich möglichst wenig Strahlung auszusetzen, bis geklärt ist, ob und wie sich die hochfrequenten, elektromagnetischen Strahlen auf den Körper auswirken. Dies empfiehlt sowohl das "Bundesamt für Strahlenschutz" (BfS) als auch die "Deutsche Strahlenschutz- kommission" (SSK).



Der Elektrosmog, der durch die Benutzung von Smartphones entsteht, steht zwar im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Wissenschaftlich bewiesen ist dies allerdings nicht. Sicher ist, dass das Telefonieren mit dem Handy "thermische Effekte" auf den Körper, insbesondere das Gehirn und die Augen, hat - die Mobilfunkstrahlen heizen das menschliche Gewebe auf. Um Gesundheitsgefahren durch eine Erwärmung möglichst auszuschließen, müssen Handys deshalb den gesetzlich festgelegten "SAR-Grenzwert" einhalten. Der SAR-Wert gibt an, wie viel Wärme der Körper beim Telefonieren aufnimmt. In Deutschland liegt der erlaubte Höchstwert bei 2 Watt/Kilogramm. Trotzdem wurde im Sommer 2002 der Blaue Engel für Handys ins Leben gerufen, der den viel niedrigeren SAR-Wert von 0,6 W/Kg garantiert. Dieses Umweltsiegel wird von den Herstellern allerdings boykottiert.



Doch es gibt auch deutliche Hinweise auf so genannte nicht-thermische Effekte des Mobilfunks. Die Handy-Strahlung steht im Verdacht, das Erbgut zu verändern, Tumore und Krebs auszulösen und Schlaf- und Konzentrationsstörungen zu verursachen. Ebenso gibt es Hinweise darauf, dass die Handy-Strahlung unter Umständen Grauen Star, Immunschädigungen, Ohrensausen, Kopfschmerzen und Herzinfarkte auslösen könnte.

So reduziert ihr die Strahlenbelastung