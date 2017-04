Schläft dein Hund in deinem Bett? Darum ist das völlig in Ordnung!

Bello darf mit ins Bett

Für viele Menschen ist es ein absolutes No-Go, dass ihr Vierbeiner mit im Bett schläft. Andere wiederum könnten nicht ohne ihren Hund einschlafen. Ob du Bello mit in deine nächtliche Ruhestätte nehmen möchtest oder nicht, ist letztlich dir überlassen. Wer bislang aus gesundheitlichen oder hygienischen Gründen gezweifelt hat, bekommt nun drei Gründe, warum sich das Kuscheln lohnt.

#1: Ein Hund im Bett hält gesund

Ein Hund im Bett kann nicht gesund sein? Falsch gedacht. Wenn dein Vierbeiner nicht gerade von Zecken und Flöhen befallen ist, kannst du ihn ruhigen Gewissens mit ins Bett nehmen. Ein neben dir schlummernder Hund hat eine beruhigende Wirkung auf deinen Körper, was sich wiederum positiv auf dein Herz auswirkt. Zusätzliche Streicheleinheiten sorgen für die Ausschüttung des Hormons Oxytocin, das Aggressivität dämpft und Empathie fördert.

#2: Ein Hund hilft dir beim Einschlafen

Wie eine Studie der Mayo-Schlafklinik in Scottsdale, Arizona, herausgefunden hat, haben Haustiere einen positiven Effekt auf den Schlaf – das gilt insbesondere für Menschen, die keinen Partner haben. Aber auch für Paare gilt: Ein Hund im Bett trägt zum guten Schlaf bei und soll sogar beim schnelleren Einschlafen helfen. Angeblich übertrage sich der ruhige Atem des Vierbeiners auf einen selbst, sodass der Puls schneller runterfahren kann.

#3: Ein Hund macht dich glücklich

Und last but not least: Wer traurig ist oder an PMS leidet, sollte sich unbedingt einen Hund mit ins Bett nehmen. Der treueste Freund des Menschen lindert die Traurigkeit und macht glücklich. Das liegt wohl einfach an der bedingungslosen Liebe, die dir ein Vierbeiner entgegenbringt. Das macht es dir einfacher, dich so zu akzeptieren, wie du bist.