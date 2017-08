Loofa in der Dusche: Darum solltest du damit aufhören

Sie sind bunt, puschelig und schrubben die Haut in Bad und Dusche angenehm durch: Loofas sind aus vielen Badezimmern nicht mehr wegzudenken. Tatsächlich sind sie aber nicht gut für dich und deinen Körper - das Video zeigt, was genau die Risiken sind, und warum du in Zukunft lieber auf das geliebte "Duschknäuel" verzichten solltest!