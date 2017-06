Bloggerin Malin zeigt uns mit nur einem Foto, wie PMS wirklich aussieht

Ein Beitrag geteilt von MALIN 🌱 (@malinxolofsson) am 10. Mär 2017 um 9:44 Uhr

PMS hat sowohl mentale als auch körperliche Symptome. Während wir die grundlose Traurigkeit, Aggressivität und Reizbarkeit der PMS-Betroffenen jedoch ganz genau wahrnehmen, sind körperliche Anzeichen wie Blähbäuche, Krämpfe und Kopfschmerzen oft nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Aus diesem Grund hat es sich die schwedische Bloggerin Malin Olofsson zur Aufgabe gemacht, die visuellen Merkmale des prämenstruellen Syndroms in einem Foto zu veranschaulichen, das das Leiden auf den Punkt bringt.

Unter ihrem Foto schreibt sie:

Tatsache ist jedoch, dass das Foto ein typisches optisches Anzeichen für PMS zeigt: Wassereinlagerungen. Manche Frauen haben mehr damit zu kämpfen, andere weniger. "Das ist normal! Es ist nichts, wofür wir uns schämen müssten", betont Malin in ihrem Instagram-Post und fügt hinzu:

"Statt es für dich also schlimmer zu machen, indem du dich selbst dafür schämst, mach das Gegenteil. Erkenne, dass du in genau diesen Augenblicken zusätzliche Eigenfürsorge und Selbstliebe brauchst. Siehe ein, dass du nichts verstecken musst. Du bist perfekt und dein Körper ist absolut in Ordnung."