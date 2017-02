Noro-Virus infiziert doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr

Noro-Welle rollt über Deutschland

In der Winterzeit erkranken erwiesenermaßen immer viele Menschen am Noro-Virus. In der Saison 2016/2017 hat sich die Zahl der Infektionen im Vergleich zu den Vorjahren jedoch verdoppelt. Laut dem Epidemiologischen Bulletin, das kürzlich vom Robert-Koch-Institut (RKI) herausgegeben wurde, wurden schon Ende 2016 rund 14.900 Fälle gemeldet. Im Januar 2017 lag die Zahl der Erkrankungen bei etwa 13.700. Zum Vergleich: In den fünf Jahren zuvor erkrankten monatlich etwa 7.800 Menschen. Doch warum der enorme Anstieg?

Neuer Virustyp sorgt für mehr Infektionen

Das Robert-Koch-Institut schreibt diesbezüglich in seiner Mitteilung: "Es ist bekannt, dass ein starker Anstieg von Norovirus-Infektionen oft durch das Auftreten von neuen Virusvarianten verursacht werden kann, da diese veränderten Viren oft als Escape-Varianten der Herdenimmunität entkommen." Untersuchungen konnten belegen, dass die unerwartet hohe Anzahl an Erkrankungen tatsächlich im Zusammenhang mit einer neuen Virus-Variante stehen. Insgesamt wurden die Ausbrüche dieses neun Typs sporadisch in neuen Bundesländern nachgewiesen: Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Berlin und Bayern.

Wie könnt ihr euch vor Noro-Viren schützen?

Folgende Regeln helfen, die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren:

Geht auf Abstand zu Menschen, die sich angesteckt haben.

Wascht euch gründlich nach jedem Toilettenbesuch die Hände, insbesondere dann, wenn ihr öffentliche Einrichtungen nutzt.

Gart alle Lebensmittel gut durch oder säubert Lebensmittel wie Obst und Gemüse ordentlich, bevor ihr sie roh verzehrt.

Falls euer Partner erkrankt ist: Wascht seine Kleidung und Bettwäsche bei mindestens 60 Grad und besorgt wirksames Händedesinfektionsmittel.

Schaut euch die Imbisse und Bäckereien gut an, in denen ihr Essen kaufen wollt: Hat das Personal Schutzhandschuhe an? Werden Geld und Nahrungsmittel zeitgleich in die Hände genommen?

Impfungen oder Medikamente zum Schutz vor Noro-Viren gibt es nicht. Haltet euch deshalb am besten an die vorbeugenden Maßnahmen.