Ist es ungesund, das Pupsen zu unterdrücken?

Wer einmal diesen Moment erlebt hat – und in aller Öffentlichkeit gepupst hat – möchte diese Peinlichkeit am liebsten für alle Ewigkeit aus seinem Gedächtnis verbannen. Und dafür sorgen, dass das Pupsen in Zukunft unterdrückt wird. Trotzdem ist sich die Medizin einig: Lasst den Pups raus, sonst drohen unangenehme gesundheitliche Folgen!

Warum ist das Unterdrücken ungesund?

Die meisten Menschen versuchen, ihre Flatulenz zu unterdrücken. Das ist Experten zufolge aber definitiv nicht die beste Lösung, immerhin laufen wir damit Gefahr, folgende Symptome hervorzurufen: Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, Überblähung, Völlegefühl und ein körperliches Unbehagen. Besser ist es also, die Luft entweichen zu lassen – und sich dafür auf ein stilles Örtchen oder an die frische Luft zurückzuziehen.

Wie entsteht die Luft im Darm?

Im Grunde gibt es zwei Ursachen für Luft im Darm: Entweder schlucken wir zu viel Luft oder wir essen zu viele Kohlenhydrate, die Stärke und Zucker enthalten. Wer zu viel Luft "schluckt", stößt diese in der Regel wieder aus, manchmal gelangt sie jedoch auch in den Darm. Unverdauliche Kohlenhydrate werden von Darmbakterien vergoren, sodass Gase entstehen.

Für Menschen mit einem empfindlichen Darm empfiehlt es sich also, den Genuss von Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Kohlsorten auf ein Minimum zu reduzieren. Sie sorgen für Gase im Dünn- und Dickdarm, die mitunter recht schmerzhaft werden können. Wer sich schon mal aufgrund des Geruches Sorgen gemacht hat, dem sei gesagt: Stinker sind kein Warnsignal. Ein strenger Geruch entsteht meist durch Eiweiße in unserer Nahrung.