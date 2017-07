Schlaganfall mit 25 Jahren - weil sie die Pille nahm

Der 14.3 wird wohl nie ein normaler Tag für mich sein. Und das ist auch irgendwie gut. Vor 6 Jahren hatte ich meinen Schlaganfall und seitdem hat sich mein Leben komplett geändert. Einen Blogbeitrag dazu findet ihr auf MISSFINNLAND.AT #specialday #stroke #schlaganfall #happybirthdaytome #happybirthday #lifelover #remind #remindsmeeveryday

