Vorsicht Hitze! Sonne kann Pille wirkungslos machen

Auch wenn es im Sommer manchmal mit euch durchgeht, solltet ihr in Sachen Verhütung einen kühlen Kopf bewahren. Denn heiße Temperaturen und UV-Strahlung können sowohl Pille als auch Kondom wirkungslos machen. Das steht übrigens auch im Kleingedruckten auf dem Beipackzettel: "Lagertemperatur: bis 30°C".

Warum ist Hitze Gift für Verhütungsmittel?

Wenn Hitze auf die Pille trifft, beginnen sich die Bestandteile des Verhütungsmittels voneinander zu lösen. Und das kann dazu führen, dass die verhütende Wirkung verschwindet. Lasst ihr die Pille im Sommer zum Beispiel im überhitzten Auto oder in der Handtasche liegen, ist die 30-Grad-Marke schnell geknackt. Das Blöde daran: Ihr erkennt kaum, ob die Pille noch wirkt oder nicht. Einzig die Dragierschicht um die Pille beginnt leicht zu bröckeln. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kondome, die bei Hitze verhärten oder brüchig werden.

Wie könnt ihr das verhindern?

Zum einen gehören Verhütungsmittel eigentlich nicht in die Handtasche, sondern im besten Fall in den Kühlschrank. Wer in den Süden reist, sollte die Pille besser im Hotelzimmer lassen, als sie in der Tasche zu haben. Das Gleiche gilt natürlich für Kondome. Übrigens: Auch Medikamente, insbesondere Antibiotika, können die Wirkung der Pille beeinträchtigen - jede Einnahme von Arzneimitteln sollte deshalb mit dem Gynäkologen besprochen werden.