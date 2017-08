Hast du auch diese weißen Stellen am Fingernagel? Das steckt dahinter

Sie tauchen immer mal wieder am Fingernagel auf: Kleine, unscheinbare weiße Markierungen, oft genau in der Mitte des Nagels. Doch was genau ist dieser Fleck eigentlich? Keine Panik: Eine Mangelerscheinung, wie viele Leute behaupten, ist es nicht, und auch kein Symptom einer gefährlichen Krankheit! Im Video seht ihr die komplette Erklärung der weißen Stellen!