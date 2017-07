Hast du in Wirklichkeit ein anderes Sternzeichen?

Puh, na das ist ja mal ein Knaller! Die "BBC" berichtet, dass ungefähr 86 Prozent von uns gar nicht das Sternzeichen haben, das sie glauben. Denn das System, nach dem die Sternzeichen entstanden sind, sei schon mehr als 2000 Jahre alt. Die Aufteilung in die 12 Sternzeichen sei nur eine Momentaufnahme gewesen. Das Problem: Die Erde und die Sternbilder hätten sich über die Jahre bewegt und somit habe sich auch die altbekannte Sternzeichen-Zuweisung verändert.

Nach dieser Theorie ergeben sich folgende neue Daten

19. Dezember bis 20. Januar: Schütze



21. Januar bis 16. Februar: Steinbock



17. Februar bis 12. März: Wassermann



13. März bis 18. April: Fische



19. April bis 14. Mai: Widder



15. Mai. bis 21 Juni: Stier



22. Juni bis 20. Juli: Zwilling



21. Juli bis 10. August: Krebs



11. August bis 16. September: Löwe



17. September bis 31. Oktober: Jungfrau



1. November bis 23. November: Waage



24. November bis 29. November: Skorpion

Neues Sternzeichen: Der Ophiuchus

Laut BBC haben sich unsere 12 Sternzeichen nicht nur verschoben, sondern es ist ein 13. dazugekommen: Der Schlangenträger (Ophiuchus). Ein Erklärungsversuch: Vermutlich haben die Astrologen ihn vor 2000 Jahren einfach weggelassen, weil sie den Himmel in 12 gleichgroße Teile à 30 Grad einteilen wollten. Schlangenträger sollen nun alle sein, die zwischen dem 30. November und 18. Dezember geboren wurden. Seine Eigenschaften: leidenschaftlich, optimistisch, klug, diszipliniert, eifersüchtig und aufbrausend.

Mein Sternzeichen hat sich geändert - und nun?

Taugen die Horoskope jetzt nichts mehr? Doch! Alle, die bisher darauf geschworen haben, können sich beruhigen. Denn viele Astrologen halten an dem alten Modell fest. Habt ihr laut BBC also jetzt ein anderes Sternzeichen - so what? Doch wenn ihr zu denen gehört, die schon immer gesagt haben: "Mein Sternzeichen passt überhaupt nicht zu meinem Charakter", dann schaut doch mal auf euer neues. Vielleicht gibt's dann den riesen Aha-Effekt!

