Partnerhoroskop: Die Astro-Ampel verrät, wer zu dir passt

Die Astro-Ampel - unser BRIGITTE-Partnerhoroskop

Wer sich schon immer gefragt hat, warum einige Paare so gut miteinander harmonieren und andere so gar nicht: die Sterne könnten der Grund sein! So verschieden wie die Tierkreiszeichen selbst sind, so funktionieren auch Menschen unterschiedlich miteinander. Und was das Geheimnis jeder Kombination ist – die Besonderheiten, die Erotik, die Herausforderungen und die verbindenden Elemente –, analysiert die Star-Astrologin Roswitha Broszath exklusiv für BRIGITTE.

Unser Partnerhoroskop ist die Astro-Ampel, in den Texten schauen wir auf jede mögliche Beziehungs-Konstellation, insgesamt ergeben sich 144 Paarungen. Einfach oben das Tierkreiszeichen für die Frauen auswählen, also Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze. Und unten für die Männer. Beides angeklickt, springt unser Liebeshoroskop direkt auf eine Farbe: Rot, Gelb oder Grün. Die Ampel-Farben zeigen an, wie viel Herausforderungen in der Liebe stecken. Aber keine Angst: Roswitha Broszath sagt auch, dass jede Beziehung lebbar ist. Und wenn man weiß, welche schönen Seiten und eventuellen Reibungspunkte auf einen zukommen, ist es doch gleich viel einfacher.

Partnerhoroskop für heterosexuelle und homosexuelle Paare

Die Astro-Ampel ist für Paare in heterosexuellen Beziehungen geschrieben. Wenn ihr in einer gleichgeschlechtlichen Liebe lebt, könnt ihr das Partnerhoroskop aber auch nutzen. Unter jedem Kombinationstext findet ihr einen Zusatz, der die Psychologie des Sternzeichens beschreibt. Also beispielsweise die Psychologie der Krebs-Frau oder die Psychologie des Skorpion-Mannes, je nachdem ob ihr oben bei den Frauen die Auswahl benutzt oder unten bei den Männern. Schaut euch nun die Psychologie-Texte eurer Sternzeichen an und vergleicht so eure Profile und welcher Partner zu euch passt.

