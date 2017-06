Chinesische Sternzeichen: Welches bist du?

Chinesisches Sternzeichen - die Geburtsjahre sind entscheidend!

Die chinesischen Tierkreisezeichen unterscheiden sich deutlich von der westlichen Astrologie. Die Chinesen ordnen die Geburtsjahre einem von 12 Tieren zu. Dieses stehen für bestimmte Eigenschaften, die wir für dich zusammengefasst haben. Außerdem folgt noch ein kleines chinesisches Partnerhoroskop, das besagt, mit welchem anderen Tierzeichen du am besten harmonierst.

Die Geburtsjahre und ihre Tierkreiszeichen

Drache

Drachen sind fabelhafte Typen. Man spricht von ihnen und ist ihnen zugetan. Drachen sind gern Vorbild für andere. Sie sind geistvoll, hochbegabt und erfolgreich. Außerdem sind sie sehr aktiv, entschlossen und trotzen vor Kraft und Stärke. Egal, was sie auch anpacken - Drachen sind immer strahlende Sieger. Das wissen Drachen auch und haben ein entsprechendes Selbstbewusstsein. Trotzdem suchen sie bei anderen stets nach Lob und Anerkennung.



Partnerhoroskop - Wer passt gut zum Drachen? Ratte, Hahn, Schlange und Affe.



Sie sind im Zeichen des Drachen geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1916 (03.02.1916 - 22.01.1917) 1928 (23.01.1928 - 09.02.1929) 1940 (08.02.1940 - 26.01.1941) 1952 (27.01.1952 - 13.02.1953) 1964 (13.02.1964 - 12.02.1965) 1976 (31.01.1976 - 17.02.1977) 1988 (17.02.1988 - 05.02.1989) 2000 (05.02.2000 - 23.01.2001) 2012 (23.01.2012 - 09.02.2013)

Schlange

Schlangen sind schlau und raffiniert. Sie haben den sechsten Sinn und denken schneller als andere Menschen. Wer ihnen etwas Böses will, wird immer den Kürzeren ziehen. Schlangen können recht manipulativ agieren, sind aber im Großen und Ganzen sehr höflich und vermeiden Streit, wo sie können. Man sollte sich von ihrer distanzierten Art nicht blenden lassen und hinter die Fassade schauen. Wen sie lieben, dem versprechen sie gern Gutes.



Wer passt gut zur Schlange? Ochse, Drache oder Schlange, aber auch Pferd und Affe passen gut zur Schlange.



Sie sind im Zeichen der Schlange geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1917 (23.01.1917 - 10.02.1918) 1929 (10.02.1929 - 29.01.1930) 1941 (27.01.1941 - 14.02.1942) 1953 (14.02.1953 - 02.02.1954) 1965 (13.02.1965 - 20.01.1966) 1977 (18.02.1977 - 06.02.1978) 1989 (06.02.1989 - 26.01.1990) 2001 (24.01.2001 - 11.02.2002)

Pferd

Wer im Zeichen des Pferdes geboren ist, neigt zur Ungeduld. Pferde wollen ungestüm nach vorne galoppieren. Leichter Trab ist ihrer Meinung nach nur etwas für müde Ackergäule - und das sind sie nicht. Im Allgemeinen sind Pferde sehr beliebt und strahlen immer gute Laune aus. Das liegt auch daran, dass sie echte Abenteurer und am liebsten unter Menschen sind. Sie reden viel und gerne und können super den Unterhalter spielen. Echte Frohnaturen eben.



Wer passt gut zum Pferd? Obwohl das Pferd etwas schreckhaft ist, versteht es sich gut mit der lebhaften Schlange, aber auch mit anderen Pferden sowie mit Hahn und Hund.



Sie sind im Zeichen des Pferdes geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1918 (11.02.1918 - 31.01.1919) 1930 (30.01.1930 - 16.02.1931) 1942 (15.02.1942 - 04.02.1943) 1954 (03.02.1954 - 23.01.1955) 1966 (21.01.1966 - 08.02.1967) 1978 (07.02.1978 - 27.01.1979) 1990 (27.01.1990 - 14.02.1991) 2002 (12.02.2002 - 31.01.2003)

Ziege

Ziegen geben sich nach außen hin immer artig und liebenswürdig. Sie können sehr gut zuhören und Trost spenden, denn sie besitzen eine große Portion Mitgefühl. Über ihre eigenen Gefühle reden sie hingegen selten - da muss man sie schon mal ein wenig aus der Reserve locken. Solange es Ziegen gut geht, sind sie fröhlich und unbekümmert. Manchmal meckern sie allerdings auch. Ziegen muss man einfach hegen und pflegen, dann sind sie liebe Partner.



Wer passt gut zur Ziege? Hase, Drache, Hund, Ziege und Schwein.



Sie sind im Zeichen der Ziege geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1919 (01.02.1919 - 19.01.1920) 1931 (17.02.1931 - 05.02.1932) 1943 (05.02.1943 - 24.01.1944) 1955 (24.01.1955 - 11.02.1956) 1967 (09.02.1967 - 29.01.1968) 1979 (28.01.1979 - 15.02.1980) 1991 (15.02.1991 - 03.02.1992) 2003 (01.02.2003 - 21.01.2004)

Affe

Es gibt keinen, der mehr Ideen hat als der Affe. Deshalb führen Menschen, die im Zeichen des Affen geboren sind, ein sehr bewegtes Leben. Was dem Tierkreiszeichen Affe in den Sinn kommt, das führt er auch aus - und zwar sofort. Affen sind gesellig, beliebt und haben immer einen Witz auf den Lippen, neigen allerdings manchmal zur Überheblichkeit. Außerdem kennt er keine Skrupel, trickreiche Mittel einzusetzen, wenn er einen Vorteil aus einer Sache schlagen kann.



Wer passt gut zum Affen? Er versteht sich gut mit Seinesgleichen, aber auch mit der Ratte, der Schlange und dem Hahn.



Sie sind im Zeichen des Affen geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1920 (20.02.1920 - 07.02.1921) 1932 (06.02.1932 - 25.01.1933) 1944 (25.01.1944 - 12.02.1945) 1956 (12.02.1956 - 30.01.1957) 1968 (30.01.1968 - 16.02.1969) 1980 (16.02.1980 - 04.02.1981) 1992 (04.02.1992 - 22.01.1993) 2004 (22.01.2004 - 08.02.2005)

Hahn

Der Hahn ist sehr stolz. Er wird von seiner Umwelt verehrt, hat aber Schwierigkeiten, mit anderen Menschen auszukommen. Hähne neigen daher zum Einzelgängerdasein und ignorieren, was andere ihnen weismachen wollen. Im Allgemeinen sind Hähne sehr extrovertiert und haben ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Kritik? Mögen Hähne gar nicht - und feuern sofort zurück. Dafür sind sie sehr ehrlich und treu - auch in der Liebe.



Wer passt gut zum Hahn? Ochse, Tiger, Pferd, Affe und Hahn.



Sie sind im Zeichen des Hahns geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1921 (08.02.1921 - 27.01.1922) 1933 (26.01.1933 - 13.02.1934) 1945 (13.02.1945 - 01.02.1946) 1957 (31.01.1957 - 17.02.1958) 1969 (17.02.1969 - 05.02.1970) 1981 (05.02.1981 - 24.01.1982) 1993 (23.01.1993 - 09.02.1994) 2005 (09.02.2005 - 28.01.2006)

Hund

Hunde sind gutmütig und treu, aber wenn ihnen jemand nicht passt, "kläffen" sie ihn an. Sie mögen keinen Streit, obwohl sie ihn selbst gern vom Zaun brechen. Hunde können trotzig und egoistisch sein, zeigen sich aber auch verständnisvoll gegenüber Menschen, die nicht so gut gestellt sind. Außerdem sind Hunde sehr kinderfreundlich und hilfsbereit. Dieses Tierkreiszeichen ist glücklich, wenn es den Menschen, die ihm viel bedeuten, gut geht. Geld interessiert ihn hingegen herzlich wenig.



Wer passt gut zum Hund? Der Hund versteht sich mit fast allen anderen Tieren. Seine Favoriten sind: Tiger, Schlange und Ziege.



Sie sind im Zeichen des Hundes geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1922 (28.01.1922 - 15.02.1923) 1934 (14.02.1934 - 03.02.1935) 1946 (02.02.1946 - 21.01.1947) 1958 (18.02.1958 - 07.02.1959) 1970 (06.02.1970 - 26.01.1971) 1982 (25.01.1982 - 12.02.1983) 1994 (10.02.1994 - 30.01.1995) 2006 (29.01.2006 - 17.02.2007)

Schwein

Menschen, die im Zeichen des Schweins geboren sind, schätzen die Wahrheit sehr. Selbst bei kleinsten Notlügen fühlen sie sich unwohl. Sie sind loyal und lieben alles, was das Leben so mit sich bringt. Streit kann das Schwein gar nicht leiden. Deshalb spielt es bei Konflikten oft den Schlichter, es sorgt überall für Frieden. Weil es so gutmütig ist und es immer allen recht machen möchte, wird es leicht ausgenutzt. Wie gut, dass das Schwein ein wahrer Optimist ist und sich durch nichts umhauen lässt.



Wer passt gut zum Schwein? Mit der Ratte und dem Ochsen versteht sich das Schwein auf jeden Fall, auch mit dem Tiger, dem Hasen und der Ziege kommt es gut aus.



Sie sind im Zeichen des Schweins geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1923 (16.02.1923 - 04.02.1924) 1935 (04.02.1935 - 23.01.1936) 1947 (22.01.1947 - 09.02.1948) 1959 (08.02.1959 - 27.01.1960) 1971 (27.01.1971 - 14.02.1972) 1983 (13.02.1983 - 01.02.1984) 1995 (31.01.1995 - 18.02.1996) 2007 (18.02.2007 - 06.02.2008)

Ratte

Ratten haben Köpfchen: Wer im Jahr der Ratte geboren wurde, gilt als besonders intelligent. Ratten sind Perfektionisten und wollen alles erreichen, was geht. Was ihr dabei hilft, ist ihre ausgeprägte Neugier. Gerne ergreift das chinesische Tierkreiszeichen Ratte die Initiative, um Neues entstehen zu lassen, bringt aber nicht alles zu Ende. Ratten lieben Partys und haben auch überhaupt kein Problem, Anschluss zu finden. Ihrem Charme und ihrer humorvollen Art kann eben niemand widerstehen.



Wer passt gut zur Ratte? Drachen, Affen, Hunde und Ratten.







Sie sind im Zeichen der Ratte geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1912 (18.02.1912 - 05.02.1913) 1924 (05.02.1924 - 24.01.1925) 1936 (24.01.1936 - 10.02.1937) 1948 (10.02.1948 - 28.01.1949) 1960 (28.01.1960 - 14.02.1961) 1972 (15.02.1972 - 02.02.1973) 1984 (02.02.1984 - 19.02.1985) 1996 (19.02.1996 - 06.02.1997) 2008 (07.02.2008 - 25.01.2009)

Ochse (auch Büffel, Rind oder Kuh)

Wer im Jahr des Ochsen geboren wurde, ist eigentlich ein fleißiger, geduldiger und sanfter Mensch. Doch wehe, der Ochse wird angegriffen. Dann ist er sehr leicht erregbar und zeigt schnell seine Hörner. Vor allem, wenn jemand seiner Familie etwas Böses will, dreht er durch. Was ihn auch maßlos aufregt: wenn man ihn warten lässt. Zu einer Verabredung mit einem Ochsen erscheint man deshalb lieber pünktlich ...



Wer passt gut zum Ochsen? Vor allem Schlangen oder andere Ochsen, aber auch Hase, Hahn und Schwein.



Sie sind im Zeichen des Ochsen geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1913 (06.02.1913 - 25.01.1914) 1925 (25.01.1925 - 12.02.1926) 1937 (11.02.1937 - 30.01.1938) 1949 (29.01.1949 - 16.02.1950) 1961 (15.02.1961 - 04.02.1962) 1973 (03.02.1973 - 22.01.1974) 1985 (20.02.1985 - 08.02.1986) 1997 (07.02.1997 - 27.01.1998) 2009 (26.01.2009 - 13.02.2010)

Tiger

Den Tiger streichelt man nicht, sagen die Chinesen, man nähert sich ihm lieber vorsichtig. Wer im Zeichen des Tigers geboren ist, ist ein "wilder" Mensch. Tiger kämpfen gern: Sie sind mutig, erfolgsorientiert und sie erreichen ihre Ziele - privat wie auch beruflich. Trotzdem sind Tiger dabei auch sensibel. Sie setzen sich zum Beispiel für schlechter Gestellte ein, wenn sie merken, dass man diese ungerecht behandelt. Oft wirken Tiger auf andere Menschen inspirierend.



Wer passt gut zum Tiger? Drache und andere Tiger, auch Hahn und Hund kommen ganz gut mit ihm aus.



Sie sind im Zeichen des Tigers geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1914 (26.01.1914 - 13.02.1915) 1926 (13.02.1926 - 01.01.1927) 1938 (31.01.1938 - 18.02.1939) 1950 (17.02.1950 - 05.02.1951) 1962 (05.02.1962 - 24.01.1963) 1974 (23.01.1974 - 10.02.1975) 1986 (09.02.1986 - 28.01.1987) 1998 (28.01.1998 - 15.02.1999) 2010 (14.02.2010 - 02.02.2011)

Hase

Hasen sind etwas unsicher, sehr gutmütig und verlieren selten die Geduld. Sie wissen in allen Lebenslagen Rat und sind nicht zuletzt deshalb sehr beliebt. Nur wenn es um die eigenen Belange geht, sind sie manchmal völlig ratlos. Die Familie ist dem Hasen sehr wichtig. Er hat große Freude daran, sich ein schönes Nest mit seinen Lieben zu bauen und viel Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen. Wer Hase ist, der kann sich freuen: denn er hat oftmals Glück im Leben.



Wer passt gut zum Hasen? Vor allem Ziege und Schwein, auch Ochse und Hase.



Sie sind im Zeichen des Hasen geboren, wenn Ihr Geburtstag in einen der folgenden Zeiträume fällt:



1915 (14.02.1915 - 02.02.1916) 1927 (02.02.1927 - 22.01.1928) 1939 (19.02.1939 - 07.02.1940) 1951 (06.02.1951 - 26.01.1952) 1963 (25.01.1963 - 12.02.1964) 1975 (11.02.1975 - 30.01.1976) 1987 (29.01.1987 - 16.02.1988) 1999 (16.02.1999 - 04.02.2000) 2011 (03.02.2011 - 22.01.2012)

Buch-Tipp

Die Kurz-Charakterisierungen der Tierzeichen stammen teilweise von Georg Haddenbach (Schwein). Mehr zum Thema finden Sie in seinem Ratgeber "Chinesisches Horoskop", erschienen bei Goldmann Taschenbuch (128 Seiten, 6,95 Euro).

Du interessierst dich abgesehen von der chinesischen Astrologie für noch mehr Astro-Themen? In unserer Rubrik "Horoskop" findest du zum Beispiel die Charakterisierungen aller Tierkreiszeichen, ein Partnerhoroskop oder das Jahreshoroskop.