Dieses Sternzeichen hatte 2016 den meisten Sex!

Wie viel Mal hattet ihr dieses Jahr Sex - mal übern Daumen gepeilt? Ihr könnt euch sicher nicht erinnern (was übrigens ein gutes Zeichen wäre ...). Wie praktisch, dass die Zyklus- und Sex-App Eve genau mitgezählt und die Daten von mehr als 500 000 Frauen ausgewertet hat.

Wir haben es also schwarz auf weiß, welches Sternzeichen es am häufigsten getrieben hat. Um die Sache noch etwas spannender zu machen, fangen wir mal bei den hinteren Plätzen an. Erotisches Schlusslicht waren Löwe, Krebs und Widder. Oha, na die haben zum Jahresende bestimmt richtig gute Laune *hüstel*. Im soliden Mittelfeld landen Waage, Fische, Schütze, Zwillinge, Steinbock und Skorpion. Da kann man sagen: Passt schon, aber da ist noch Luft nach oben, Ladys!

Die Top 3 der Sex-Göttinnen

Aufs Sex-Treppchen schaffen es der Stier (3. Platz), die Jungfrau (2. Platz) und - Applaus, Applaus - der Wassermann als Sieger der Sex-Challenge. Wahrscheinlich hat er mit seiner kreativen, individuellen und besonderen Art verführt - wie kann man da auch nein sagen?

Und was ist nächstes Jahr?

Neue Sterne, neues Glück! Wir appellieren an alle Widder, die rote Laterne nicht auf sich sitzen zu lassen. Schlaft euch hoch, ihr Wilden!

Übrigens hatten die User der App zu 89 Prozent großartigen Sex - egal, welches Sternzeichen sie sind. Da kann sich auch der Widder mit dem Motto trösten: "Was zählt, ist Qualität, nicht Quantität!"

Was das neue Jahr liebestechnisch für alle Sternzeichen bereit hält, lest ihr im großen BRIGITTE-Jahreshoroskop.