Dieses Sternzeichen findet 2017 die große Liebe

Die große Liebe zu finden, ist ja fast schon eine kleine Kunst. Da ist es gut, wenn die Sterne ein wenig unterstützen. Welches Sternzeichen hat 2017 die besten Karten, auf Wolke 7 zu schweben?

Der König der Liebe

... ist in diesem Jahr ganz klar der Löwe. Unsere Astrologin Roswitha Broszath schreibt im Jahreshoroskop: "2017 wird Ihnen unter Mondknoten-Einfluss so sehr klar, wer Sie sind, und was Sie an sich haben, dass Sie nicht verloren gehen können." Das sind natürlich die besten Voraussetzungen, um sich zu verlieben. Denn wie heißt es so schön: Wer sich nicht selbst liebt, kann auch keinen anderen lieben. Und weiterhin schreibt die Astrologin: "Der Kosmos hat im besten Sinne schicksalhafte Begegnungen geplant." Na, wenn sich das nicht gut anhört!

Löwen sollten also jetzt genau wissen, was zu tun ist: Mähne kämmen und ab geht's auf Partnersuche! Ob im Kino, beim Bäcker, im Büro oder in der Lieblingsbar – "Mr. Big" kann schon morgen auftauchen!

Und was ist mit den anderen Sternzeichen?

Natürlich ist der Löwe nicht der einzige Liebes-Glückspilz in diesem Jahr. Gut stehen die Sterne zum Beispiel auch für den Skorpion und den Steinbock. Hier geht's zum Jahreshoroskop für alle Sternzeichen.