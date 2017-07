Dieses Sternzeichen ist der Meister der Manipulation

Welches Sternzeichen hältst du für manipulativ?

A Löwe

B Schütze

C Fische

D Zwilling

Richtig! Tatsächlich können Fische ziemlich manipulativ sein. Aber nicht unbedingt im bösen Sinne. BRIGITTE-Astrologin Roswitha Broszath sagt: "Als Fisch muss man aufpassen, dass man nicht subtil Druck auf andere ausübt. Fische haben durch ihre charismatische Art eine suggestive Kraft, den anderen zu beeinflussen und ihn in eine Richtung zu bringen, in die er gar nicht will, auch wenn Fische es in der Regel immer gut mit dem anderen meinen."