Dieses Sternzeichen hat die schlechtesten Manieren

Mal eines vorweg: Wir wollen hier niemanden diskriminieren. Und wenn die Astrologie eines zeigt, dann, dass JEDES Sternzeichen seine Vorzüge und "Herausforderungen" hat. Da wäre die penible Jungfrau, der selbstverliebte Löwe, der arrogante Widder ... und so gibt es auch ein Sternzeichen, das nicht so viel von gesellschaftlichen Konventionen hält.

Das ist erst mal ganz sympathisch - die Rebellion kann aber schnell als schlechte Manier angesehen werden. Von wem wir hier die ganze Zeit sprechen?

Ganz klar: dem Wassermann. Er hält sich nicht gerne an Regeln, ist sehr individuell und per se gegen alles, was andere gut finden. Da sind folgende Szenarien gang und gäbe:

Wassermann-Frauen tragen gerne den viel zu kurzen Rock im Büro.

Wassermänner trinken öfter mal ein Gläschen zu viel - und kennen diesen Gedanken nur allzu gut: "Oh mein Gott, WAS habe ich gestern auf der Firmenfeier gemacht?"

Wassermänner tun sich eher schwer mit Hierarchien. Der oberste Chef wird dann auch mal frech geduzt.

Bei den Schwiegerelten pfeifen Wassermänner aufs gute Image - und sind ganz sie selbst. Auch wenn das bedeutet, einen Witz über Schwiegermamas Outfit zu machen.

Hach ja, die Wassermänner. So sind sie eben. Und so lieben wir sie auch - denn ohne die reizenden Rebellen wäre der Sternen-Kosmos doch irgendwie langweilig, oder?