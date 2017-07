Bämm! Dieses Sternzeichen sucht ständig Streit

Wir alle streiten ab und zu - das ist ganz normal. Es gibt allerdings ein Sternzeichen, das legt es regelmäßig darauf an, sich mit anderen zu zoffen. Das liegt vor allem an seiner Mentalität. Das Sternzeichen, von dem wir hier reden, ist im Allgemeinen ziemlich kompromisslos und will seinen Willen partout durchsetzen. Hinzu kommt ein übertriebener Perfektionismus, den es an den Tag legt. Außerdem liebt es dieses Sternzeichen, andere zu kritisieren. Wer das sein soll? Natürlich die Jungfrau!

Immer locker bleiben!

Mit diesem Spruch kann die Jungfrau natürlich herzlich wenig anfangen. Wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich in ihrem perfekten Plan ausgemalt hat, dann herrscht schnell dicke Luft.

Aber, liebe Jungfrau-Partner und Partnerinnen: Keine Sorge! Jungfrauen haben auch viele gute Eigenschaften. Zum Beispiel sind sie diszipliniert - weswegen sie beim Streiten auch nicht laut rumkeifen. Außerdem sind sie unabhängig und ziemlich gut darin, ihren Schatz aufzumuntern, wenn es ihm schlecht geht. Also: alles halb so wild!

Und an alle Jungfrauen da draußen: Bleibt wie ihr seid - mit euch wird es wenigstens nie langweilig ...