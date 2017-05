Dein Sternzeichen verrät, wie du heiraten wirst

Hilfe? Suchen sich Steinböcke so gut wie nie. Deshalb bleibt auch alles, was die Hochzeitsorganisation betrifft, in ihren Händen. Auch kommt für sie nicht infrage, ein so langes Kleid zu tragen, dass sie Hilfe auf der Toilette brauchen. Steinböcke wollen nicht viel Schnickschnack auf der Hochzeit. Das Schöne: Sie können herrlich selbstironisch sein, deshalb machen sie sich auch gerne mal bei Hochzeitsspielen zum Hampelmann.