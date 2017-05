Das Horoskop vom 24.05.17 bis 06.06.17

Die Astrologin und Heilpraktikerin Roswitha Broszath erstellt seit mehr als 25 Jahren die Horoskope für die BRIGITTE und Inhalte für BRIGITTE online. Ihr Credo: "Wer sich einmal intensiv mit Astrologie befasst hat, wird von ihr begeistert sein. Mir ist sie eine wahre Herzensangelegenheit."

Steinbock, 22.12. bis 20.1.

Pluto, der gern in die Untiefen der Persönlichkeiten schubst, und Lilith, die fürs Ungeschliffene steht, sind am Werk - und Sie könnten sich ziemlich vehement von Seiten zeigen, die Sie sonst unter Verschluss halten. Weil sie nicht zu Ihrem Ethos, Ihrer Idee von sich passen. Das mag bedrohlich wirken, ist aber ein wichtiger Prozess: Nur wenn Sie diese Anteile annehmen, können Sie mit ihnen umgehen – und ihre Energie nutzen.

Wassermann, 21.1. bis 19.2.

Unter Chiron-Neptun könnten Sie sich fragen, was im Leben von echtem Wert ist und was nur Pseudo-Sicherheit bietet. Ist es nicht eher so, dass Haben- und Festhaltenwollen Sie eher einengt? Und was an "Hab und Gut" ist wirklich gut? Aber Sie fühlen sich auch verwundbar und reagieren mit noch mehr "Besser auf Nummer sicher!". Gut, dass der Kosmos überraschende Ausgaben initiiert – was Sie am Ende sogar als befreiend erleben.

Fische, 20.2. bis 20.3.

Venus ist aktiv. Der Planet also, der für Beziehungsdynamik zuständig ist, fürs Geben und Nehmen – und auch die Erwartung schürt, mit Wertschätzung beschenkt zu werden. Ziel dieses kosmischen Geschehens: Ihnen bewusst machen, was Sie ins Miteinander bringen, und was vom Gegenüber zurückkommt, an Aufmerksamkeit, Taten, finanziellem Input. Besonders Letzteres sollte, falls im Ungleichgewicht, thematisiert werden.

Widder, 21.3. bis 20.4.

Die Liebe ist zwar etwas Zwischenmenschliches, wird nun zunächst aber zur Selbsterfahrung. Das liegt an Venus, die anregt, sich mit allem, was Sie haben, zu entfalten. Das sorgt für Aufmerksamkeit – wobei Ihr Gegenüber Ihnen schon mal vorwerfen könnte, dass Sie sehr um sich kreisen. Nicht ganz zu Unrecht, Widder agieren von Haus aus "Ich!"-lastig. Aber Beziehung ist eben auch "Wir". Und so ist, Sie ahnen es, Balance gefragt.



Stier, 21.4. bis 20.5.

Leben ist der Weg, das zu werden, was im Inneren als Idee und Bestimmung angelegt ist. Dieser Satz passt zur kosmischen Energie, denn unter Mondknoten, dem Entwicklungsprofi, wird deutlich, was an Möglichkeiten in Ihnen schlummert. Und wenn Sie dem Ruf der Seele noch nicht gefolgt sind, weil Sie den Sinn darin nicht verstanden haben, macht Pluto jetzt Druck und stellt die Frage aller Fragen: "Was ist dir wirklich wichtig?".



Zwillinge, 21.5. bis 21.6.

Bei Zwillingen beginnt die Reaktionskette meist im Kopf: Sie überlegen, planen, erklären. Dieses Rationalisieren kann Ereignissen die Schärfe nehmen, da es wie ein Puffer vor Gefühlen wie Schmerz, Angst oder Zorn steht. Unter Venus-Merkur-Uranus gilt das besonders. Und kann zur Falle werden, weil Sie vor lauter Intellekt kaum noch etwas spüren. Doch gerade in der Liebe ist jetzt die Herzebene gefragt, um Konflikten auf den Grund zu gehen.



Krebs, 22.6. bis 22.7.

Noch immer ist Pluto Ihr stärkster kosmischer Treiber. Und da er die archaische, instinkthafte Lebenskraft symbolisiert, legt er Ihnen genau die ans Herz. Statt also alles hübsch in Psychologisier-Watte zu packen, sollen Sie das Ungeschliffene, Wilde, die Urtriebe der Seele akzeptieren. Gerade die Liebe ist nun gar nicht zuckrig. Und wie immer gilt die Regel: Was Sie am anderen am meisten aufregt, ist das, was Sie bei sich verleugnen.

Löwe, 23.7. bis 23.8.

Unter Jupiter können Sie Chancen zum Blühen bringen, Menschen für sich gewinnen, beruflich punkten. Das Team, Freunde: Alle sind an Ihrer Seite, bereit, beim Feintuning der (neuen) Lebenskonzepte zu unterstützen. Und doch kommt es womöglich zu Irritationen, weil Sie sich – unbewusst – abgrenzen und das Dissonante betonen, wenn etwa Ansichten und Ideen nicht zu Ihren passen. Die sind aber keine Gefahr, sondern guter Input.

Jungfrau, 24.8. bis 23.9.

Überraschungen und Eventualitäten sind nicht Ihr Ding, Sie bevorzugen Realismus, das Einschätzbare und entsprechend exakte Planung, um immer und überall gegen möglichst alles gewappnet zu sein. Der Kosmos weiß das. Aber weil zum Leben auch das Undurchschaubare gehört, gibt er Sie in Neptuns Obhut. Dessen Spezialgebiet liegt jenseits der Vernunft, und so kann Ihnen nun wunderbar Magisches und Rätselhaftes begegnen.

Waage, 24.9. bis 23.10.

Die zu Optimismus neigende Waage sieht das Leben als buntes Abenteuer, das immer eine positive Wendung in petto hat und noch genug Glückspotenzial, selbst wenn es irgendwo mal hakt. Diese Haltung hilft, wenn Sie unter Venus viel positives Feedback bekommen, Uranus aber signalisiert, dass die Person, die womöglich auftritt, nicht dem Ideal entspricht. Muss sie auch nicht. Die Liebe ist nun eine Baustelle – eine aufregende.

Skorpion, 24.10. bis 22.11.

Nichts kann bei Skorpionen die Tür zu sich, auch zu den von Dämonen bewohnten Räumen weiter öffnen als enttäuschte Erwartungen – Sie gehen ja fest davon aus, dass Ihre mentalen Entwürfe eins zu eins Gestalt annehmen. Unter Venus-Uranus könnte Ersehntes – auf den ersten Blick – aber versagt bleiben, und dann gilt es, mit dem zu arbeiten, was da ist, statt gegen sich und das Leben zu wüten. Denn: Das Glück geht gern mal Umwege.

Schütze, 23.11. bis 21.12.

Unterfordert zu werden ist Ihnen ein Graus – und genau damit haben Sie nun zu tun. Saturn und Lilith sind am Werk, Ihre Selbstwahrnehmung verdüstert sich, und weil Sie sich selbst so oft im Weg stehen, eher verhalten agieren, traut man Ihnen auch nur wenig zu. Und so landen Aufgaben bei Ihnen, die nicht Ihrem Niveau entsprechen und Ihnen entsprechend die Flügel stutzen. Was tun? Arbeiten Sie an Ihrem Selbstbild!



