Blitzaktion: Hier kriegst du JETZT einen spannenden ebook-Krimi geschenkt!

"Düsterbruch" - was ist in diesem Dorf geschehen?





Autorin Eva Almstädt entführt die Leser in diesem Fall in eine kleine Ortschaft, in der dunkle Geheimnisse hinter der harmlosen Fassade lauern. Der Selbstmord einer Bäuerin führt Kommissarin Pia Korittki in den kleinen Ort Düsterbruch. Hier sind Familien und Nachbarn noch füreinander da. Doch dann bringt ein Mord im Dorf eine alte, nie geklärte Familientragödie zutage, und Pia muss erkennen, dass die Menschen in Düsterbruch eine verschworene Gemeinschaft bilden - auch und erst recht im Falle eines Verbrechens ...

Diesen Krimi kannst du JETZT gratis als eBook lesen!

"Düsterbruch" ist genau das richtige Buch, um es dir an einem düsteren Wintertag zuhause gemütlich zu machen und Hochspannung pur zu erlben. Als ganz besondere Aktion zum Jahresende kannst du diesen aufregenden Kriminalroman bis zum 29. Dezember völlig kostenlos bei iBooks downloaden. Lesen kannst du das Buch auf allen Apple-Geräten - egal, ob zuhause auf der Couch auf dem Tablet, oder unterwegs auf dem iPhone.

