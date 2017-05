Gute Seiten: Buchtipps aus der Redaktion

„Bist du glücklich?“ Das sind die letzten Worte, die Jason Dessen hört, bevor ihn ein maskierter Mann niederschlägt. Als er wieder zu sich kommt, begrüßt ihn ein Fremder mit den Worten: „Willkommen zurück, alter Freund.“ Denn Jason ist in der Tat zurückgekehrt – doch nicht in sein eigenes Leben, sondern in eines, das es hätte sein können. Und in diesem Leben hat er seine Frau nie geheiratet, sein Sohn wurde nie geboren. Und Jason ist kein einfacher College-Professor, sondern ein gefeierter Wissenschaftler. Doch ist diese Welt real? Oder ist es die vergangene Welt?

Wer "Der Zeitenläufer" liest, begibt sich auf eine Achterbahnfahrt durch die Paralleluniversen - und das ist durchaus als Warnung zu verstehen. Denn dieser Thriller ist rasant, schnell und immer unheimlich spannend. Der Autor zieht uns schon nach wenigen Seiten in seinen Bann und entlässt uns am Ende erst nach über 400 Seiten aufgewühlt und bestens unterhalten. Vor allem das letzte Drittel hat es hier in sich: Spannung und Kopfkino garantiert!

Blake Crouch: "Der Zeitenläufer", Goldmann, 416 Seiten, 16 Euro