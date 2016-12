Wer bekommt eine Rose? Diese Single-Ladys wollen den Bachelor!

Alesa (24), Studentin Public Management aus München: Wo Alesa auftaucht, da ist was los! Die Studentin ist eine absolute Powerfrau und redet gerne und viel. Durch ihren Kleidungsstil und ihre auffällige Brille hat Alesa einen hohen Wiedererkennungswert.



Für ihr Studium des Public Management in Kärnten (Österreich) ist sie von Slowenien nach München gezogen. Sie ist gerade dabei ihren Bachelor-Abschluss zu machen. Da Alesa ein absoluter Familienmensch ist, ist sie so oft es geht in ihrer Heimat Slowenien. Ihre einzige Beziehung hielt drei Jahre. Seit drei Jahren ist sie jetzt auch Single. Nun ist es an der Zeit, sich endlich wieder zu verlieben. Am liebsten in den Bachelor!