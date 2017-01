Es gibt einen neuen Clip zu "Die Schöne und das Biest" - und der wird dich verzaubern!

Awww, Zeit vergeh doch bitte ein bisschen schneller, denn die Vorfreude auf "Die Schöne und das Biest" wird immer größer. Um uns die Wartezeit etwas erträglicher zu machen, hat Disney jetzt aber immerhin einen neuen Clip veröffentlicht – und der wird dich von der ersten Sekunde an verzaubern.



Denn dieser ist eine erste Kostprobe von Hauptdarstellerin Emma Watson alias Belle. In dem Clip singt die 26-Jährige den Film-Song ‚Something There’ und begeistert damit nicht nur eingefleischte Disney-Fans. Wir lieben Emma ja eh schon – jetzt vergöttern wir die hübsche Engländerin auch noch. Gibt es eigentlich irgendetwas, dass sie nicht kann?



Wer also nach dem offiziellen Trailer zum Remake vom Märchen-Klassiker 'Die Schöne und das Biest' noch nicht restlos überzeugt war, der wird spätestens jetzt dem Kinostart entgegenfiebern. Also Mädels, streicht euch den 16. März 2017 schon mal dick, fett und rot im Kalender an – die ersten Kinokarten sind unsere!



Hier könnt ihr euch den Clip anhören – ist er nicht wundervoll?