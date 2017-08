YES! Disney geht mit eigenem Streaming-Portal an den Start 💫

Wer bei Netflix bisher vor allem wegen des riesigen Angebots an Disney-Filmen unterwegs war, muss jetzt ganz stark sein. Denn das Unternehmen wird schon bald seinen Exklusiv-Deal mit dem Streaming-Anbieter kĂŒndigen. Das ist die schlechte Nachricht. Doch jetzt kommt die Gute. Denn das tut Disney nur, um sein eigenes Streaming-Portal auf den Markt zu bringen.

Ab dem Jahr 2019 ist es dann so weit. Fans des mĂ€rchenhaften Filmstudios, dem auch Pixar, Marvel und die Star-Wars-Reihe angehören, können all ihre Lieblings-Serien und -Filme direkt bei Disney abrufen. Einziger Wermutstropfen: Der Dienst wird erst mal nur in den USA zur VerfĂŒgung stehen. Eine internationale Expansion ist aber geplant.

Netflix muss sich warm anziehen

Lies auch Netflix & Amazon: Diese neuen Serien und Filme kommen im August!

FĂŒr den Streaming-Riesen Netflix sind das keine allzu guten Nachrichten: Bereits nach der offiziellen ErklĂ€rung von Disney sank die Aktie des Unternehmens an der Börse um etwa sieben Prozent. Wie es darĂŒber hinaus mit den Netflix eigenen Produktionen wie 'Jessica Jones', 'Iron First' oder 'Defenders' weitergeht, die alle auf Marvel-Comics basieren, ist noch unklar. Disney zeigte sich dort aber versöhnlich und schließt nicht aus, auch in Zukunft weiter mit Netflix Serien zu produzieren.