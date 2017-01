Doch keine Pritsche für Sarah Joelle? Eine Op könnte jetzt das Dschungel-Aus bedeuten!

Eigentlich sollte Sarah Joelle Jahnel im Dschungelcamp 2017 für die Rolle der prominenten (*hust*) Nackidei vorsprechen, doch jetzt scheint die Teilnahme des TV-Sternchens auf wackeligen Beinen zu stehen. Und Schuld ist ausgerechnet eine Operation.

Das Dilemma: Die Dschungelcamper besteigen bereits am Freitag, den 6.Januar 2017 das Flugzeug in Richtung Australien. Die 27-Jährige kann aber erst am Mittwoch operiert werden. Zwar handelt es sich bei dem Eingriff um eine Routine-OP - ein Geschwulst wird aus dem Bauch entfernt - dennoch steht noch nicht fest, ob Jahnel danach fit genug für den Flug sein wird.

Doch RTL wäre nicht RTL, wenn für den Fall der Fälle nicht schon ein genauso unbekannter Ersatz bereit stünde. Immerhin: Mit Yotta-Ex Maria Hering würde ebenfalls jemand ins Dschungelcamp 2017 ziehen, der kein Problem damit hat, medienwirksam die Hüllen fallen zu lassen - und das ist doch schließlich das wichtigste *Ironie off*!

Schon im Dschungel-Fieber? Hier gibt's alle Fakten zum Dschungelcamp 2017!

Es gibt nicht mehr viel, worauf wir uns immer sicher verlassen können. Klar, Weihnachten ist jedes Jahr, unser Geburtstag wird auch niemals ausfallen. Dass Dieter Bohlens Sprüche von Jahr zu Jahr schlechter werden, ist ebenfalls so sicher wie das Amen in der Kirche, genauso wie das Dschungelcamp, das wohl für den Rest unseres Lebens über die TV-Bildschirme flimmern wird. Und im Januar ist es endlich wieder soweit – dann strahlt RTL das Dschungelcamp 2017 aus.

Es ist bereits das elften Mal, dass der Kölner Sender Z-Promis, die es gerade nötig haben, auf ungemütliche Pritschen im australischen Dschungel verbannt und sie unter Kakerlaken-Duschen stellt, sie in Schlangen-Gruben legt oder mit Känguru-Hoden füttert. Hach, auch das Dschungelcamp 2017 wird wieder ein Fest an fiesen Lästereien, lauthalsen Streitereien und heißen Tümpel-Spielen.

Diese Kandidaten sind 2017 dabei

Ja, wir lieben das Dschungelcamp! Wenn die Zicke auf die Möchtegern-Mutter-Theresa trifft, der Z-Promi mit dem Bachelor-Mädel im Toiletten-Häuschen verschwindet oder der in die Jahre gekommene Star-Sportler von längst vergangenen Zeiten schwadroniert – dann sich auch wir Zuschauer in unserem Element.

Die Kandidatenliste für das Dschungelcamp 2017 kann sich auf jeden Fall sehen lassen – denn wieder holt RTL die Crème de la Crème des deutschen Trash-TV in den Busch.

Dschungelcamp-Kandidaten 2017 1 von 13 Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderieren das Dschungelcamp 2017. © RTL / Stefan Gregorowius 2 von 13 Gina Lisa Lohfink Erste Bekanntheit erlangte Gina Lisa Lohfink durch ihre Teilnahme bei 'Germany's next Topmodel' ("Zack, die Bohne!" - wer erinnert sich?). In die neuesten Schlagzeilen geriet sie allerdings wegen eines Prozesses und dem Vorwurf der falschen Verdächtigung. Sie behauptete, von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. © Gettyimages/Tristar Media 3 von 13 Marc Terenzi Marc Terenzi - das ist doch der Ex-Mann von Sarah Connor, oder? Jup! Außerdem ist er ehemaliges Boygroup-Mitglied (Natural - kennt die noch einer?) und Stripper. Ach, und er hat seinen Ehering bei Ebay versteigert. Er braucht wirklich das Geld! © Gettyimages/Hannes Magerstaedt 4 von 13 Alexander "Honey" Keen Doof hat er es ja nicht angestellt! Alexander Keen alias Honey hat seine Freundin und 'Germany's Next Topmodel'-Gewinnerin Kim Hnizdo im TV so genervt, dass er sich nun - tadaaa - Z-Promi nennen darf. Ein Traummann ist er nicht (die Freundin ist natürlich längst über alle Berge), für Stimmung im Dschungel sorgt er aber bestimmt. Wir glauben übrigens, dass er das größte Potential hat, für gaaaanz viele Dschungelprüfungen gewählt zu werden. © Gettyimages/Matthias Nareyek 5 von 13 Sarah Joelle Jahnel Sarah Joelle Jahnel soll eine heiße Affäre mit Oliver Pocher gehabt haben (seine Ex Sabine Lisicki erinnert sich bestimmt noch), außerdem hüpfte sie nackig durch die RTL-Show 'Adam sucht Eva' und zeigt überhaupt jedem, der eine Kamera in den Händen hält, ihre zwei Argumente. Viel Raum für Phantasie ist also nicht mehr. © Gettyimages/Tristar Media 6 von 13 Markus Majoswki geht ins Dschungelcamp 2017 Markus Majowski ist der Stimmungsbringer im Dschungelcamp 2017 - das erhoffen sich wahrscheinlich zumindest die Macher der RTL-Show! Der Comedien gehörte jahrelang bei Sat.1 zur Stammbesetzung einer Sketch-Show. In den letzten Jahren ist es allerdings ziemlich ruhig um ihn geworden. Ein kurzes Gastspiel bei 'Let's Dance' vor mittlerweile zehn Jahren konnte ihn auch nicht aus der TV-Versenkung holen.



© Gettyimages/Johannes Simon 7 von 13 Nastassja Kinski Nastassja Kinski ist Schauspielerin, die Tochter von Klaus Kinski (Gott hab ihn selig) und neuerdings auch aus der RTL-Show 'Let's Dance' bekannt, wo sie neben aufwändiger Tanz-Choreografien auch Profi-Tänzer Ilia Russo mit nach Hause genommen hat. © Gettyimages/Gisela Schober 8 von 13 Hanka Rackwitz Sie gehört zu den beliebtesten Maklerinnen bei 'Mieten, kaufen, wohnen' und sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als sie gestand, unter zahlreichen Zwangsneurosen zu leiden. So gibt sie niemandem die Hand und hat einen Kontaminationszwang (viel Spaß auf der Dschungeltoilette, liebe Hanka!). © Gettyimages/ Marc Pfitzenreuter 9 von 13 Nicole Mieth stellt sich den Herausforderungen im Dschungelcamp 2017 Wer ist bitte Nicole Mieth? Ähm, wissen wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber wir haben gegoogelt und dort haben wir folgende Personen-Beschreibung gefunden: "Nicole Mieth (* 23. Juli 1990 in Calw) ist eine deutsche Schauspielerin. Im Mai 2011 (Folge 3837) übernahm sie in der ARD die Rolle der Kim Wolf in der Daily Soap Verbotene Liebe und verkörperte diese bis zur Einstellung der Serie Ende Juni 2015." Aaaahhhhh! Nee, doch nicht! Trotzdem danke, Wikipedia. © Gettyimages 10 von 13 Florian Wess Florian Wess ist der Sohn von Arnold Wess und der Neffe von Oskar Wess, besser bekannt als die Botox-Boys. Früher sind die beiden Männer nur zu zweit aufgetreten, jetzt macht Florian ihnen dank seines fleißigen Beauty-Docs mächtig Konkurrenz. © Gettyimages/Monika Fellner 11 von 13 Thomas Häßler Er ist der Sportler, der im Dschungel natürlich nicht fehlen darf (viele Grüße an dieser Stelle an Thorsten Legat aus dem letzen Jahr - es war uns ein Fest!). Als ehemaliger National-Spieler und Weltmeister kann er tatsächlich auf einige Erfolge zurückblicken. In den letzten Jahren war er allerdings nur noch Trainer beim Verein Italia 80 in Berlin (keine Sorge, kennen wir auch nicht!). © Gettyimages/Matthias Nareyek 12 von 13 Jens Büchner Er ist Dauer-Gast bei 'Goodbye Deutschland' und sorgt mit seinen wechselnden Liebschaften immer wieder für Gesprächsstoff. Letzte Schlagzeile: Er ist Vater von Zwillingen geworden. Mit der Mutter der Kinder soll es aber auch schon wieder kriseln. © VOX 13 von 13 Fräulein Menke Die neue deutsche Welle lässt grüßen. Gehört hat man von ihr schon lange nichts mehr - ob der Dschungel sie aus dem Tal der Vergessenen retten kann? © Gettyimages/Peter Bischoff Noch einmal ansehen Wer bekommt eine Rose? Das sind die neuen "Bachelor"-Kandidatinnen! Fesselnde Familienromane - unsere Tipps! Tiefgründige Sachbücher - unsere Tipps! 13 Bilder Für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" hat RTL auch 2017 wieder besonders motivierte Möchtegern-Promis verpflichtet.







Gina-Lisa Lohfink bezieht im Dschungelcamp 2017 eine Pritsche

Da hätten wir zum Beispiel Gina Lisa Lohfink. Erste Bekanntheit erlangte die Blondine durch ihre Teilnahme bei ‚Germany’s Next Topmodel’, wo sie allerdings mehr durch ihre Freundschaft zu Busenfreundin und Mitstreiterin Sarah „Dingens“ Knappig (eingefleischte IBES-Fans erinnern sich an das Dschungelcamp 2011: “Ich hatte die schwerste Prüfung von allen – und von allen, die noch kommen werden!”), den Spruch „Zack, die Bohne“ und ihre von Heidi Klum verpasste Bubi-Frisur für Aufmerksamkeit sorgte.

Doch das ist längst Geschichte. Heute hat Gina Lisa Lohfink wieder lange Haare, war das eine oder andere Mal (*räusper*) beim Schönheits-Doc und macht Schlagzeilen, weil sie einen Prozess wegen falscher Verdächtigung am Hals hatte. Sie behauptete, von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Der Richter glaubte ihr allerdings nicht und sprach Lohfink schuldig. Da sie die Prozesskosten aus eigener Tasche zahlen muss, kommt ihr das Dschungelcamp 2017 also gerade recht.

Mit Sarah Joelle Jahnel greift RTL tief in die Trash-Kiste

Lustig werden dürfte es allerdings auch mit Sarah Joelle Jahnel. Bitte wer? Die Sängerin kommt aus der Dschungelcamp-Kandidaten-Schmiede Nummer 1 DSDS, wo sie gleich zwei Mal ihr Glück versuchte und zwei Mal kläglich scheiterte.

Mehr Erfolg hatte sie hingegen bei Oliver Pocher. Sarah Joelle Jahnel soll mit ihm eine heiße Affäre gehabt haben, die ihr nicht nur den Spitznamen „Pocher-Luder“, sondern auch den Unmut seiner Jetzt-Ex-Freundin Sabine Lisicki einbrachte. Viel Raum für Phantasie lässt sie dennoch nicht, denn wie es sich für einen Z-Promi gehört, tingelte Sarah Joelle Jahnel in den letzten Monaten durch so einige Shows und legte unter anderem in der Nackidei-Sendung ‚Adam sucht Eva’ einen Zwischenstopp ein.

Marc Terenzi muss dank IBES nie wieder einen Ehering bei Ebay verkaufen

Vielleicht wäre ja Marc Terenzi ein geeigneter Kandidat für die Dschungelcamp-Kandidatin, um sich mit wilden Liebeleien wieder in die Schlagzeilen zu bringen? Der Ex-Mann von Sarah Connor hat schon so einiges probiert, um sich über Wasser zu halten (vor kurzem soll er noch seinen Ehering bei Ebay verhökert haben).

Das Seriöseste war dabei noch seine Teilnahme bei ‚Let’s Dance’ 2012. Danach tanzte er nur noch durch den Europa-Park in Rust und strippte mit ‚The Sixx Paxx’ durch Deutschland. Die hatten aber wohl auch irgendwann die Nase voll von dem Sänger (was die meisten vergessen haben: Marc Terenzi startete seine „Karriere“ mit der Boygroup Natural) und schmissen ihn kurzerhand raus. Wie gut, dass dann das Dschungelcamp 2017 gerade rechtzeitig auf der Matte stand und er nun dort sein Sixpack zeigen darf.

Im Dschungelcamp 2017 nervt Alexander „Honey“ Keen sicher nicht nur die Kandidaten

Da wird er sich dann allerdings mit Alexander „Honey“ Keen messen müssen. Das Männer-Model ist ganz neu im Prominenten-Zirkus und daher bestimmt super geehrt, dass er seinen neuerlangten Star-Status jetzt bald im Dschungelcamp 2017 ausbauen darf. Zu verdanken hat er das ‚Germany’s Next Topmodel’.

Dort war er als Freund von Gewinnerin Kim Hnizdo eingeladen, polarisierte dank seiner nervigen Macho-Art aber derart, dass sein Bekanntheitsgrad über Nacht in die Höhe schoss. Die Freundin ist mittlerweile futsch, aber im Dschungelcamp 2017 wartet bestimmt schon die eine oder andere Promi-Dame, die nur allzu gerne ihren Platz einnehmen würde.

Und, liebe Nastassja Kinski? Wer wird im Dschungel dein neues Herzblatt?

Vielleicht wäre ja Nastassja Kinski interessiert an Honey? Die Schauspielerin und Tochter von Klaus Kinski gehört noch zu den Dschungelcamp-Kandidaten, die tatsächlich mal etwas erreicht haben. Schlagzeilen machte sie zuletzt aber auch eher durch ihre Liebschaft zu dem 25 Jahre jüngeren Profi Tänzer Ilia Russo. Kennengelernt haben sich die beiden bei ‚Let’s Dance’, lange gehalten hat’s natürlich nicht.

Hanka Rackwitz zieht ins Dschungelcamp 2017 – und tut uns jetzt schon leid

Vielleicht kann Nastassja Kinski ja dann Hanka Rackwitz ihr Leid klagen. Die Immobilienmaklerin vermittelte jahrelang Wohnungen in der VOX-Sendung ‚Mieten, kaufen, wohnen’ und dürfte daher nur wenigen bekannt sein. (Ob noch jemand weiß, dass sie in der zweiten Staffel von ‚Big Brother’ dabei war?) Immerhin: Hanka Rackwitz hat eine eigene Wikipedia-Seite (Da kannste mal sehen, Honey!) und ist daher prädestiniert, um auf einer Pritsche im Dschungelcamp 2017 Platz zu nehmen.

Für sie dürfte IBES allerdings eine echte Herausforderung werden, denn sie erklärte erst kürzlich öffentlich, dass sie unter mehreren Spleens leidet. So gibt sie niemandem die Hand und hat einen Kontaminationszwang. Viel Spaß auf der Dschungeltoilette, Hanka!

Ob Florian Wess seine regelmäßige Botox-Ration mit in das Dschungelcamp nehmen darf?

Und wenn es mal ganz schlimm wird, steht ihr bestimmt Florian Wess zur Seite. Na, kennt ihr den noch? Auch er war im Big Brother-Haus, stand best buddy Gina-Lisa Lohfink bei ihrem Prozess zur Seite und zieht ansonsten mit Papa Arnold Wess und Onkel Oskar Wess, besser bekannt als die Botox-Boys, durchs Land.

Und auch in Sachen Beauty-Ops kennt sich Florian Wess bestens aus. Ob ihm das im Dschungelcamp allerdings nützt, ist fraglich. Aber wenigstens dürfte er genau wissen, was im australischen Busch abgeht. Immerhin war Florian mit Helmut Berger, Dschungelcamp-Kandidat aus dem Jahre 2013, verlobt.

Markus Majowski hat nicht mehr lange gut lachen

Ob Markus Majowski das wohl unkommentiert lassen wird? Der Comedien soll für ordentlich Stimmung im Busch sorgen - immerhin gehörte er jahrelang bei Sat.1 zur Stammbesetzung einer Sketch-Show. In den letzten Jahren ist es allerdings ziemlich ruhig um ihn geworden. Ein kurzes Gastspiel bei 'Let's Dance' vor mittlerweile zehn Jahren konnte ihn auch nicht aus der TV-Versenkung holen.

Wie gut, dass es das Dschungelcamp gibt - das war ja schon häufiger die ideale Plattform für in Vergessenheit geratene Promis. Ob Markus Majowski bei all den Ungeziefern und Ekel-Snacks allerdings noch immer gut lachen hat, wagen wir mal zu bezweifeln.

Soap-Sternchen Nicole Mieth ist wohl für die Optik da

Wer ist bitte Nicole Mieth? Ähm, wissen wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber wir haben gegoogelt und dort folgende Personen-Beschreibung gefunden: "Nicole Mieth (* 23. Juli 1990 in Calw) ist eine deutsche Schauspielerin. Im Mai 2011 (Folge 3837) übernahm sie in der ARD die Rolle der Kim Wolf in der Daily Soap Verbotene Liebe und verkörperte diese bis zur Einstellung der Serie Ende Juni 2015." Aaaahhhhh! Nee, doch nicht! Trotzdem danke, Wikipedia.

Im Dschungelcamp 2017 werden wir die Jung-Schauspielerin und YouTuberin (Jahaha, auch das stand bei Wikipedia) sicher besser kennenlernen. Außerdem brauchen Marc Terenzi, Florian Wess und Jens Büchner ja auch noch etwas Hübsches zum Anhimmeln. Es gibt ja sonst nur Gina-Lisa oder Sarah Joelle ...

Und wer ist sonst noch so dabei?

Jens Büchner, ‚Goodbye Deutschland’-Dauerkandidat und ewiger Mallorca-Auswanderer, zieht ins Dschungelcamp 2017, Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke gibt sich ebenfalls die Ehre, genauso wie Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Häßler. Der tritt allerdings in große (oder laute) Fußstapfen, denn letztes Jahr sorgte Kollege Thorsten Legat für ordentlich Aufsehen. Ob Thomas Häßler im Dschungelcamp 2017 ebenfalls KASALLA! macht, ist allerdings fraglich.

Diese Promis hätten auch nichts gegen Kakerlaken, Hoden Und Co. gehabt

Die zwölf Kandidaten fürs Dschungelcamp 2017 stehen fest - ganz zum Leidwesen dieser Menschen, die sich ebenfalls Hoffnungen auf eine regenduchnässte Pritsche gemacht haben. Da wären zum Beispiel Maria Yotta, die ausrangierte Freundin von Protz-Millionär Bastian Yotta, Nackidei Janina Youssefian und Edona James. Vielleicht klappt es ja nächsten Jahr!?

Gemunkelt wurde sogar, dass Sarah und Pietro Lombardi ins Dschungelcamp 2017 ziehen, was definitiv eine kleine Sensation gewesen wäre. Seit der Trennung hat vor allem Sarah mit einem erheblichen Image-Verlust zu kämpfen. Im Dschungelcamp 2017 hätte sie also zeigen können, wer sie wirklich ist (beziehungsweise von der Gage ein paar Monatsmieten zahlen können). Die beiden DSDS-Stars und auch ihr Management wollten sich auf Nachfrage von ‚Bild’ allerdings nie zu den Gerüchten äußern – und das Boulevard-Magazin hielt eine Teilnahme der beiden auch von Anfang an für mehr als unwahrscheinlich. Schade! Aber Hauptsache, Alessio geht es gut.

RTL hat die neuen Dschungelcamper übrigens noch nicht offiziell bestätigt, was allerdings nicht unüblich ist. Wie schon in den letzten Jahren war es auch 2016 wieder die ‚Bild’-Zeitung, die die Dschungelcamp-Kandidaten enthüllt hat.

Neue Kandidaten, alte Moderatoren

Die Kandidaten-Frage bleibt also noch etwas spannend, was allerdings schon fest steht, sind die Moderatoren. Wie in den letzten Jahren geben sich auch im Dschungelcamp 2017 wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Ehre, um mit gewohnt spitzen Zungen über die Kandidaten herzuziehen. Ihre bissigen Kommentare sind uns Jahr für Jahr ein Fest!

Übrigens werden sich nicht wieder nur Sonja und Daniel die Nächte in Australien um die Ohren schlagen. Natürlich freut sich auch Doctor Bob schon auf die neuen Kandidaten im Dschungelcamp 2017. Der gebürtige Engländer steht den Promis vor jeder Dschungelprüfung mit Rat und Tat zur Seite und entfernt zur Not auch schon mal Kakerlaken aus den Gehörgängen der Stars. Nur um Missverständnisse zur vermeiden: Ein echter Arzt ist Dr. Bob deswegen aber trotzdem nicht, er ist im wahren Leben Rettungssanitäter.

Das heißeste Gerücht - was ist dran?

Jedes Jahr lassen sich die Macher des Dschungelcamps etwas Neues einfallen. 2017 wollen sie angeblich etwas mehr Erotik in den Busch bringen und sollen deswegen eine Sex-Höhle aufbauen, in der sich die Kandidaten ungestört (is klar!) zurückziehen können. Krasse Sache, sollte das Gerücht wirklich stimmen.

Für euren Kalender - DAS sind die Dschungelcamp-Termine

Die elfte Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ startet am 13. Januar 2017 um 21.15 Uhr mit dem Einzug der Kandidaten. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßen die Zuschauer ab dann wieder täglich live aus dem australischen Busch. Das Dschungelcamp 2017 wird ab dem 14. Januar allerdings erst um 22.15 Uhr mit einer einstündigen Show über die Bildschirme flimmern.

Am 28. Januar 2017 wird im großen Finale dann der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin 2017 gekürt. Freuen darf sich der Zuschauer aber vor allem auf den 29. Januar, denn bei ‚Das große Wiedersehen’ geht es bekanntlich immer ordentlich zur Sache.