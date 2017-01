Der neue Trailer hat es in sich! SO düster wird Fifty Shades of Grey 2

Es sind nur noch knapp fünf Wochen bis zum offiziellen Kinostart von ‚Fifty Shades of Grey 2’ und so langsam startet der Countdown für die heiß ersehnteste Fortsetzung des Jahres. Doch so ganz ohne neues Futter müssen wir bis dahin nicht aushaaren. Um uns sie Zeit etwas zu verkürzen, gibt es einen neuen, extralangen Spot – und der hat es in sich!

Denn anders als bei seinen Vorgängern konzentriert sich dieser Trailer nicht auf die nackte Haut der Hauptdarsteller und deren heiße Bett-Akrobatik, sondern auf die düsteren Momente des Films. Zum ersten Mal bekommen wir einen Eindruck, wie sich Christians Greys dunkle Vergangenheit in seine Beziehung mit Ana Steele einmischt.



Ja, eins verspricht der neue Trailer schon jetzt: Wenn flammende Erotik auf packenden Nervenkitzel trifft, kann das nur gut werden. Am 9. Februar flimmert der Streifen über die Kino-Leinwände – und wir können es schon jetzt kaum noch erwarten.



Gespannt? Hier seht ihr den neuen Trailer in voller Länge: