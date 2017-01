Germany's Next Topmodel 2017: Hier gibt’s alle Fakten zur 12. Staffel

Im Februar 2017 ist es endlich wieder soweit. Die schönsten Mädchen Deutschlands begeben sich in eine harte Competition und wollen die Catwalks der Welt erobern. DOCH nur eine von ihnen kann Germany’s Next Topmodel werden. Bis dahin muss fleißig geübt werden, damit die "Handetasche" auch wirklich lebendig wird.

So muss Heidi Klum ihren "Määädchen" leider nach und nach sagen: "Tut mir leid, aber ich habe heute leider kein Foto für dich." Ach, einfach herrlich! Aber jetzt kommen bestimmt NOCH härterer Challenges auf die Mädchen der 12. Staffel von GNTM zu und es gibt auch so einige Neuerungen. Es wird also spannend.

Wer ist 2017 in der GNTM-Jury?

In der GNTM-Jury werden 2017 neben Heidi Klum die altbewährten Gesichter, Michael Michalsky und Thomas Hayo, zu sehen sein.

Neuer Catwalk-Trainer bei Germany's Next Topmodel

Laut 'Bild' soll nach Bruce Darnell und Jorge González ein ganz besonderer Catwalk-Trainer die 12. Staffel aufwerten. Denn Decorsey 'Mac' Folkes arbeitet für die erfolgreichsten Model-Agenturen der Welt und soll jetzt im 'Team Thomas' den Mädchen zur Seite stehen. Er war bereits 2014 bei 'Holland's Next Topmodel' der Runway-Experte.

GNTM Staffel 12: Neuer Coach für die Kandidatinnen

In der 12. Staffel von Germany's Next Topmodel hat sich Heidi Klum aber noch mehr männliche Verstärkung zugelegt. Das deutsche Model Lars Burmeister wird der neue Coach der Mädchen sein. Den 32-jährigen Hamburger kennt man noch nicht unbedingt, doch er modelte schon für Mango, Hugo Boss und Dolce & Gabbana. Da hat sich Model-Mama Heidi Klum einen wahren Hottie an Land gezogen, oder?

Die GNTM-Kandidatinnen für 2017

Nur drei Monate nach dem Sieg von Kim Hnizdo bei Germany's Next Topmodel forderte Heidi Klum ihre zukünftigen Mädchen auf, sich unter dem Hashtag #ichbingntm2017 zu bewerben. Auf Instagram könnt ihr euch die GNTM-Bewerberinnen ansehen. Einige Mädchen sind also potentielle Kandidatinnen. Zum Beispiel diese drei:

GNTM Start 2017: Wann geht die 12. Staffel los?

Erster Sendetermin der 12. Staffel von Germany's Next Topmodel ist, wie ProSieben bereits offiziell bestätigte, am 9. Februar 2017. Wenn es keine Änderungen bezüglich der Anzahl der Folgen gibt, dann können wir uns über 15 Sendungen GNTM freuen.

Bei der ersten Folge der 12. Staffel von Germanys’s Next Topmodel startet das Casting auf dem Flughafen in Kassel. Hier sucht Heidi Klum ihre Models aus und lässt die langen Gänge des Flughafens zu einem Catwalk umfunktionieren. Wir sind gespannt!