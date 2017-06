Was wurde eigentlich aus den GNTM-Gewinnerinnen?

Germany’s Next Topmodel geht am 9. Februar in die nächste Runde. Zum 12. Mal schaut sich Heidi Klum die schönsten jungen Frauen Deutschlands an, aber ihr wisst ja: "Nur eine kann Germany’s Next Topmodel werden". Was wurde eigentlich aus den vorangegangenen elf Siegerinnen? Hat GNTM ihnen einen Karriere-Kick oder eher das Karriere-K.O. verpasst? Klickt euch durch unsere Galerie!