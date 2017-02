GNTM 2017: Stehen die Finalistinnen etwa schon fest?

Am Mittwochabend fand die jährliche amfAR-Gala in New York statt. Heidi Klum hat die vergangenen Jahre immer wieder Germany’s Next Topmodel Kandidatinnen mitgenommen.

Doch das Besondere bislang: Letztes Jahr waren Kim Hnizdo und Elena Carrière dabei, welche 2016 im Finale waren. 2013 standen Lovelyn Enebechi und Maike van Grieken an Heidis Seite und auch schon 2012 hatte die Modelmama Sarah-Anessa Hitzschke und Luisa Hartema bei sich. Sowohl Lovelyn als auch Luisa schafften es dann bei GNTM ins Finale.

Dieses Jahr hatte Heidi Klum die GNTM-Kandidatinnen Leticia Wala-Ntuba und Lynn Petertonkoker im Schlapptau. Was das wohl zu bedeuten hat? Haben wir es hier vielleicht schon mit den Finalistinnen zu tun? Die Gerüchteküche ist zumindest heftig am Brodeln. Zumindest fliegen diese beiden Kandidatinnen wohl nicht direkt in der ersten Runde raus. Was es sonst für Neuheiten in der diesjährigen GNTM-Staffel gibt, siehst du hier.