Netflix, Amazon Video & Co: Welche Streaming-Dienste sind die besten?

Kosten: ab 7,99 Euro im Monat

Auswahl: Groß. Hier kommen vor allem Serienjunkies voll auf ihre Kosten. Außerdem stehen Abonnenten mit den 'Netflix Originals' echte Serienerfolge zur Verfügung. ('House of Cards', 'Orange is the new Black' oder 'Tote Mädchen lügen nicht')

Besonderheiten: Preisgekrönte Eigenproduktionen. Viele Titel sind im Original erhältlich.

Offline-Modus: Ja, aber nur auf ausgewählte Titel.

Qualität: Inhalte sind in Ultra-HD-Auflösung (mit Aufpreis) verfügbar.

Paralleles Streamen möglich? Ja. Je nach Abo sind bis zu vier Streams gleichzeitig möglich.

Jugendschutz: Es gibt eine zweite Maske (Kids), in der alle Kinder- und Jugendinhalte gebündelt werden.