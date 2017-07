Nichts wie hin! 10 neue Geheimtipps in Asien

"Lonely Planet" kürt 10 neue Geheimtipps in Asien

In seiner neuen Top-in-Asia-Liste empfiehlt der Reiseführer "Lonely Planet" Urlaubsziele in Asien, die wir meist gar nicht auf dem Schirm haben: Die Stadt Astana in Kasachstan etwa, zauberhafte Archipele wie Raja Ampat in Indonesien oder die bunte Regenbogenwüste in China.

Die Ziele versprechen oft viel mehr als Erholung und die üblichen Abenteuer - nämlich fremde Welten, neue Erfahrungen und kulturelle Einblicke jenseits von Strand und Beachressort.