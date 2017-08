City-Trips in Europa: Das sind die Lieblingsstädte der Redaktion!

So lebhaft wie diese Stadt ist wohl keine in Europa – an jeder Ecke vibriert das Leben! Als flanierender Tourist wird man ständig von hektischen Großstädtern überholt, die schnell zur Arbeit oder zum Einkaufen laufen – und dennoch fühlt es sich nicht gehetzt an. Keine Ahnung, wie das funktioniert! Wenn man mitten in London steht und sich umschaut, ist es, als wäre man in eine andere Welt versetzt. So viele spannende Ecken gibt es zu entdecken, so viele interessante Menschen zu sehen und so viele tolle Geschäfte zum Stöbern. Wer noch nie da war, sollte unbedingt hin – und wer schon da war, plant sicher schon den nächsten Trip! Denn in London gibt es immer etwas Neues zu entdecken …

Florian Meyer, Head of Social Media